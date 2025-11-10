Авторизация

НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Шатдаун у США міг затримати військову допомогу Україні - ЗМІ

 

Експорт зброї зі США на понад п'ять мільярдів доларів для підтримки союзників по НАТО та України був затриманий через призупинення роботи уряду та фінансування державних установ, пише в неділю, 9 листопада, видання Axios

, посилаючись на оцінку американських посадовців.

"Це насправді дуже шкодить як нашим союзникам і партнерам, так і американській промисловості, яка постачає багато цих критично важливих спроможностей за кордон", - заявив виданню високопоставлений чиновник Державного департаменту США.

Через шатдаун постраждали, зокрема, постачання в Данію, Хорватію та Польщу реактивних систем залпового вогню HIMARS, ракет середньої дальності класу "повітря-повітря" AMRAAM, корабельних багатофункціональних інформаційно-керуючих систем Aegis.

Як зазначає Axios, кінцевий пункт призначення цього експорту неясний, адже зброя, яку США продають союзникам по НАТО, часто призначена для України.
В уряді США закидають демократам затримки поставок

Видання пояснює, що затримки у постачанні озброєнь спричинені ускладненням виконання внутрішньодержавних процедур у США через шатдаун, що триває вже 40 днів. Закон про контроль над експортом озброєнь вимагає від Конгресу переглядати пропозиції щодо продажу зброї. Оскільки багато співробітників Держдепу, які мають надавати відповідну інформацію комітетам Конгресу та пересвідчуватися у виконанні необхідних процедур, відправлені у неоплачувану відпустку, виникають затримки.

Минулого місяця у Бюро з політично-військових справ Держдепу працювало лише близько чверті звичайного штату, що займається питаннями продажу озброєнь, повідомив Axios високопосадовець. "Демократи затримують продаж критично важливої ​​зброї, зокрема нашим союзникам по НАТО, що шкодить промисловій базі США та ставить під загрозу нашу безпеку та безпеку наших партнерів", - заявив перший заступник прессекретаря Держдепу Томмі Піготт.
За матеріалами: Deutsche Welle
Ключові теги: США
 

