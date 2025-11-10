Фінансові новини
- |
- 10.11.25
- |
- 11:24
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Шатдаун у США міг затримати військову допомогу Україні - ЗМІ
08:51 10.11.2025 |
Експорт зброї зі США на понад п'ять мільярдів доларів для підтримки союзників по НАТО та України був затриманий через призупинення роботи уряду та фінансування державних установ, пише в неділю, 9 листопада, видання Axios
, посилаючись на оцінку американських посадовців.
"Це насправді дуже шкодить як нашим союзникам і партнерам, так і американській промисловості, яка постачає багато цих критично важливих спроможностей за кордон", - заявив виданню високопоставлений чиновник Державного департаменту США.
Через шатдаун постраждали, зокрема, постачання в Данію, Хорватію та Польщу реактивних систем залпового вогню HIMARS, ракет середньої дальності класу "повітря-повітря" AMRAAM, корабельних багатофункціональних інформаційно-керуючих систем Aegis.
Як зазначає Axios, кінцевий пункт призначення цього експорту неясний, адже зброя, яку США продають союзникам по НАТО, часто призначена для України.
В уряді США закидають демократам затримки поставок
Видання пояснює, що затримки у постачанні озброєнь спричинені ускладненням виконання внутрішньодержавних процедур у США через шатдаун, що триває вже 40 днів. Закон про контроль над експортом озброєнь вимагає від Конгресу переглядати пропозиції щодо продажу зброї. Оскільки багато співробітників Держдепу, які мають надавати відповідну інформацію комітетам Конгресу та пересвідчуватися у виконанні необхідних процедур, відправлені у неоплачувану відпустку, виникають затримки.
Минулого місяця у Бюро з політично-військових справ Держдепу працювало лише близько чверті звичайного штату, що займається питаннями продажу озброєнь, повідомив Axios високопосадовець. "Демократи затримують продаж критично важливої зброї, зокрема нашим союзникам по НАТО, що шкодить промисловій базі США та ставить під загрозу нашу безпеку та безпеку наших партнерів", - заявив перший заступник прессекретаря Держдепу Томмі Піготт.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|НАБУ повідомило про масштабну операцію з викриття корупції у сфері енергетики
ТОП-НОВИНИ
|НАБУ проводить обшуки також у Галущенка та в Енергоатомі – нардеп Железняк
|Правоохоронці прийшли з обшуками до Міндіча, але він залишив Україну – нардеп Железняк
|«Нуль генерації». Наслідки рекордного удару балістикою по енергетиці
|Суд закінчив розгляд службових документів, там немає обгрунтування для санкцій проти Порошенка – адвокат
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|СТРУМ: регулярна підтримка, що живить «Азов» без затримок
|Замовлення автобуса: Послуга оренди для групових перевезень
У РУБРИЦІ
|Україна запровадила санкції проти екс-голови КС Тупицького
|НАБУ повідомило про масштабну операцію з викриття корупції у сфері енергетики
|НАБУ проводить обшуки також у Галущенка та в Енергоатомі – нардеп Железняк
|Правоохоронці прийшли з обшуками до Міндіча, але він залишив Україну – нардеп Железняк
|Єврокомісія не переконала Бельгію: переговори щодо активів РФ пройшли без прориву
|Шатдаун у США міг затримати військову допомогу Україні - ЗМІ
|Суд закінчив розгляд службових документів, там немає обгрунтування для санкцій проти Порошенка – адвокат
Бізнес
|Міжнародний кримінальний суд відмовився від програмного забезпечення Microsoft
|Google хоче створити дата-центри для ШІ на орбіті Землі
|Китай виграє АІ-перегони у США - глава Nvidia
|Перший у світі металевий гель здатний покращити акумулятори та сховища енергії
|Tinder запускає нову функцію на базі ШІ, яка аналізуватиме фото з галереї користувача
|Apple платитиме Google $1 млрд на рік за нову Siri на базі Gemini – Bloomberg
|OpenAI запустила застосунок Sora на Android у кількох країнах