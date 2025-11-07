Авторизация

Захист українського неба: Сметанін розповів про домовленості з американською компанією

 

АТ «Українська оборонна промисловість» та американська компанія RTX Corporation працюють над спільним рішенням, яке має підсилити протиповітряну оборону України.

Про це у Телеграмі повідомив генеральний директор товариства Герман Сметанін, передає Укрінформ.

«Учора команда Укроборонпрому працювала з партнерами над підсиленням ремонтних спроможностей засобів для захисту неба, які були поставлені в Україну. Мали продуктивну зустріч із представниками RTX Corporation. Обговорювали співпрацю щодо систем ППО та ракет до них», - йдеться в повідомленні.

За словами Сметаніна, під час зустрічі вдалось досягти важливої домовленості, яка стане значним підсиленням для захисту українського неба.

Він подякував партнерам за готовність до співпраці та реальні кроки до втілення цього амбітного наміру.

Як повідомлялося, очільники АТ "Українська оборонна промисловість" та Rheinmetall Landsysteme GmbH обговорили роботу спільного підприємства та можливості розширення виробничих можливостей хабу з ремонту бойових машин.
 

