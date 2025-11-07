Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Виробництво літаків Gripen в Україні розпочнеться у 2033р - Шмигаль

17:28 07.11.2025 |

Політика

 

Україна домовилась зі Швецією про поставку 150 літаків Saab JAS 39 Gripen, а також локалізацію їх виробництва в Україні з 2033 року, повідомив міністр оборони України Денис Шмигаль.

"За результатами домовленості нашого президентом з прем'єр-міністром Швеції вчора ми відпрацювали з Міністерством оборони Швеції уже деталі майбутніх наших домовленостей. 150 "Гріпенів" класу E/F ми домовляємося, що будуть поставлені... Вчора ж був підписаний відповідний меморандум між одною з українських компаній і компанією СААБ про майбутню локалізацію "Гріпенів" в Україні. Розраховуємо, що з 2033 року "Гріпен" буде значно локалізовано в Україні, його виробництво - від крупновузлової збірки до локалізації окремих деталей", - розповів Шмигаль під час спільного з президентом України Володимиром Зеленським брифінгу в п'ятницю.

Крім того, за його словами, йшлося про те, щоб Україна отримала "Гріпени" попереднього класу C/D якомога скоріше. "Ми наполягаємо, щоб це був 2026 рік, і ведемо перемовини з партнерами про це. А вже виробництво E/F "Гріпена" буде розпочинатися трошечки пізніше, але в дуже близьких межах в будь-якому випадку", - розповів голова оборонного відомства.

Сторони проговорили можливість початку тренування українських пілотів і механіків уже від початку 2026 року, "щоб сумістити в часі підготовку пілотів і механіків і отримання перших "Гріпенів", розповів Шмигаль.

Він також повідомив про досягнуту домовленість щодо створення двох робочих груп. "Перша робоча група - це технічна, про підготовку отримання "Гріпенів" і використання їх тут, в Україні. Друга робоча група - це фінансова робоча група, яка буде опрацьовувати питання цього контракту", - сказав міністр.

"Оскільки цей контракт буде найбільшим за весь час на території Європейського континенту, то це дійсно визначна і для нас, і для Швеції, і загалом для Європи угода, яка потребує дуже ретельної підготовки. Вчора ми домовились про створення двох робочих груп на базі наших міністерств, і Міністерства фінансів зокрема, і починаємо цю роботу", - додав Шмигаль.

Як повідомлялося, у жовтні Зеленський заявив, що Україна розраховує на отримання 150 літаків Gripen зі Швеції, і перші мають з'явитися наступного року. "Разом зі Швецією Україна значно збільшить свою бойову авіацію. Це амбітне завдання, і його треба виконати. Зараз історичний крок - домовленість зі Швецією про бойові літаки "Гріпен", і це хороший вибір. Ми розраховуємо на 150 таких літаків для України, і перші мають зʼявитися наступного року", - повідомив він.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
Ключові теги: Швеція
 

ТЕГИ

Курс НБУ на понеділок
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,9782
  0,1054
 0,25
EUR
 1
 48,5058
  0,0166
 0,03

Курс обміну валют на сьогодні, 10:17
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,7060  0,02 0,06 42,2450  0,02 0,05
EUR 48,2387  0,06 0,13 48,8190  0,06 0,12

Міжбанківський ринок на сьогодні, 17:00
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,8050  0,19 0,44 41,8400  0,18 0,43
EUR 48,4000  0,01 0,02 48,4600  0,04 0,08

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес