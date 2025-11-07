Дрони ГУР уразили нафтохімічний завод у Башкортостані

Далекобійні дрони Головного управління розвідки (ГУР) міністерства оборони України 6 листопада уразили Стерлітамакський нафтохімічний завод (СНХЗ) у російській Республіці Башкортостан. Про це пресслужба

ГУР повідомила у п'ятницю, 7 листопада.

"Внаслідок удару по ворожому нафтохімічному підприємству виникла пожежа на території цеху з виробництва агідолу - присадки до авіаційного пального", - заявили у розвідці.

Завод є одним з ключових нафтохімічних підприємств Росії, зазначили в ГУР. Там виготовляють продукцію для потреб російської армії та військово-промислового комплексу, зокрема - іонол, авіаційний бензин, синтетичні полімери.

Друга атака на завод за тиждень

Російські Telegram-канали 6 листопада з посиланням на місцевих жителів писали про вибухи на Стерлітамакському нафтохімічному заводі. Проте місцева влада інформацію щодо вибухів не коментувала, хоча в регіоні й оголошували небезпеку дронового удару.

Міністерство оборони РФ тоді заявило про нібито збиття двох безпілотників над республікою у різні проміжки часу.

4 листопада Стерлітамакський нафтохімічний завод уже був атакований дронами, про ураження заявляв

Генеральний штаб Збройних сил України. За даними Генштабу, значних ушкоджень зазнав один із цехів підприємства. Глава Башкортостану також підтверджував удар.