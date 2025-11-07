Фінансові новини
- |
- 07.11.25
- |
- 16:08
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Дрони ГУР уразили нафтохімічний завод у Башкортостані
15:58 07.11.2025 |
Далекобійні дрони Головного управління розвідки (ГУР) міністерства оборони України 6 листопада уразили Стерлітамакський нафтохімічний завод (СНХЗ) у російській Республіці Башкортостан. Про це пресслужба
ГУР повідомила у п'ятницю, 7 листопада.
"Внаслідок удару по ворожому нафтохімічному підприємству виникла пожежа на території цеху з виробництва агідолу - присадки до авіаційного пального", - заявили у розвідці.
Завод є одним з ключових нафтохімічних підприємств Росії, зазначили в ГУР. Там виготовляють продукцію для потреб російської армії та військово-промислового комплексу, зокрема - іонол, авіаційний бензин, синтетичні полімери.
Друга атака на завод за тиждень
Російські Telegram-канали 6 листопада з посиланням на місцевих жителів писали про вибухи на Стерлітамакському нафтохімічному заводі. Проте місцева влада інформацію щодо вибухів не коментувала, хоча в регіоні й оголошували небезпеку дронового удару.
Міністерство оборони РФ тоді заявило про нібито збиття двох безпілотників над республікою у різні проміжки часу.
4 листопада Стерлітамакський нафтохімічний завод уже був атакований дронами, про ураження заявляв
Генеральний штаб Збройних сил України. За даними Генштабу, значних ушкоджень зазнав один із цехів підприємства. Глава Башкортостану також підтверджував удар.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|«Нафтогаз» та ORLEN узгодили поставки ще не менше 300 млн куб. м американського LNG в Україну
ТОП-НОВИНИ
|ЄС ухвалив рішення більше не видавати мультивізи громадянам РФ
|Компанія Gunvor відмовилася від купівлі міжнародних активів російського «Лукойла» – після заяви США
|У Швеції не виключають співфінансування угоди про продаж Україні Gripen
|В Україні створять хаб оборонних інновацій спільно зі Швецією
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|СТРУМ: регулярна підтримка, що живить «Азов» без затримок
|Замовлення автобуса: Послуга оренди для групових перевезень
У РУБРИЦІ
|Дрони ГУР уразили нафтохімічний завод у Башкортостані
|В ОП розповіли, скільки партнери дали коштів на ініціативу із закупівлі зброї США для ЗСУ
|Стефанішина заявила, що Україна веде «позитивні» переговори зі США щодо «томагавків»
|Компанія Gunvor відмовилася від купівлі міжнародних активів російського «Лукойла» – після заяви США
|У Швеції не виключають співфінансування угоди про продаж Україні Gripen
|В Україні створять хаб оборонних інновацій спільно зі Швецією
|Держмоніторинг не дає НАБУ дані про рух коштів компанії, пов'язаної з Міндічем
Бізнес
|Міжнародний кримінальний суд відмовився від програмного забезпечення Microsoft
|Google хоче створити дата-центри для ШІ на орбіті Землі
|Китай виграє АІ-перегони у США - глава Nvidia
|Перший у світі металевий гель здатний покращити акумулятори та сховища енергії
|Tinder запускає нову функцію на базі ШІ, яка аналізуватиме фото з галереї користувача
|Apple платитиме Google $1 млрд на рік за нову Siri на базі Gemini – Bloomberg
|OpenAI запустила застосунок Sora на Android у кількох країнах