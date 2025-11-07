Авторизация

В ОП розповіли, скільки партнери дали коштів на ініціативу із закупівлі зброї США для ЗСУ

 

Внески країн-партнерів в ініціативу PURL (Prioritized Ukraine Requirement List), яка передбачає закупівлю американської зброї для України, вже досягли понад 2,8 млрд доларів.

Про це заявив заступник керівника Офісу президента Ігор Жовква, повідомляє "Європейська правда".

Жовква провів зустріч із представницею Міжнародного секретаріату НАТО Аріеллою Віє. Ключове питання обговорення - реалізація ініціативи PURL.

Жовква подякував НАТО за координацію постачання летальної американської зброї до України в межах цієї ініціативи.

Загалом внески від партнерів на покриття пріоритетних потреб України вже становлять 2,82 мільярда доларів. Це дало змогу сформувати п'ять пакетів американської зброї для посилення української оборони.

Сторони узгодили кроки, необхідні для отримання найближчим часом нових внесків від країн-членів і партнерів Альянсу, які ще не долучилися до програми.

Крім того, детально обговорили механізми забезпечення внесків від країн НАТО на наступний рік.

Нагадаємо, в межах програми PURL, започаткованої президентом Дональдом Трампом і генсеком НАТО Марком Рютте в липні 2025 року, союзники НАТО купують американську зброю для України.
 

