Стефанішина заявила, що Україна веде «позитивні» переговори зі США щодо «томагавків»

Україна веде «позитивні» переговори щодо купівлі ракет Tomahawk та іншої далекобійної зброї, навіть після того, як американський президент Дональд Трамп дав зрозуміти, що поки не хоче відправляти їх Києву.

Про це сказала посолка України у США Ольга Стефанішина в інтервʼю Bloomberg.

«Обговорення все ще триває, але у нас є багато делегацій, які працюють над збільшенням доступних фінансових ресурсів для закупівлі більшої кількості військових можливостей у США», - сказала дипломатка.

За її словами, йдеться не лише про «томагавки», а й різні типи інших ракет далекого та малого радіуса дії. «Я можу лише сказати, що це досить позитивно», - прокоментувала вона перебіг перемовин.

На запитання про неодноразові російські атаки на енергетичну інфраструктуру України протягом останніх тижнів Стефанішина сказала, що «це, безумовно, дуже важкий період для України».

«Ми наполегливо працюємо над тим, щоб забезпечити Україну більшою кількістю засобів протиповітряної оборони. Ми можемо пережити цю зиму та ще одну зиму, але це не означає, що це правильно», - зауважила посолка.

Вона сказала, що будь-яка відмова тиснути на росію буде розцінена як «те, що дає їм зелене світло для нарощування своїх можливостей».

Tomahawk для України

Крилата ракета Tomahawk має дальність до 1000 миль (понад 1600 кілометрів), що значно перевищує можливості американських ракетних систем залпового вогню ATACMS (близько 190 миль), які тодішній президент США Джо Байден погодився надати Києву у 2023 році.

11 жовтня український та американський президенти теж поговорили телефоном. Український лідер назвав цю розмову «хорошою» та «дуже продуктивною» і заявив: якщо Трампу вдається зупинити війну між Ізраїлем та ХАМАСом, «точно інші війни [теж] можуть бути зупинені, зокрема й ця російська війна».

Як писало Axios, під час того дзвінка Зеленський знову порушив тему надання Україні далекобійних американських ракет Tomahawk.

Видання Telegraph писало, що Зеленський просив у Трампа ракети Tomahawk ще під час їхньої зустрічі на полях сесії Генасамблеї ООН. Як зазначав міністр закордонних справ Андрій Сибіга, під час тієї розмови йшлося про зняття «будь-яких табу» на постачання зброї.

Після того віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив, що у Вашингтоні обговорюють можливість передання Tomahawk для НАТО, аби їх згодом надали Україні. Однак остаточне рішення залишається за Трампом.

Сам американський президент заявляв, що вже «начебто» ухвалив рішення щодо постачання ракет. Однак спершу, за його словами, він хотів би поставити «кілька запитань» Україні про те, на які цілі вона планує спрямувати цю американську зброю.

Після цього російський лідер володимир путін пригрозив, що потенційне передання Tomahawk Україні призвело б до руйнування відносин між Вашингтоном і москвою.

Вже у листопаді Трамп заявив, що наразі не розглядає можливість надати Україні ці далекобійні ракети. На його думку, «іноді треба просто дати битві вичерпатися».