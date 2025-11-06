Фінансові новини
- |
- 06.11.25
- |
- 23:19
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
У Чехії новий спікер зняв прапор України з парламенту. У відповідь депутати вивісили синьо-жовті прапори з вікон будівлі
23:10 06.11.2025 |
Новий голова нижньої палати чеського парламенту Томіо Окамура наказав зняти з будівлі парламенту прапор України, який висів там на знак солідарності з 2022 року. У відповідь на це депутати від трьох партій вивісили українські прапори з вікон будівлі.
Про це Окмура повідомив у соцмережі X.
«Я щойно зняв український прапор з будівлі Палати депутатів», - написав Окамура та додав відповідне відео.
На опублікованому відео видно, як чиновник тримає драбину для чоловіка, який знімає прапор України з будівлі парламенту Чехії.
«Це певний символ. Український прапор зняли з будівлі чеської Палати депутатів за моєю вказівкою, і це зайняло кілька секунд», - заявив спікер порталу iDNES.
Невдовзі після того як Окамура прибрав український прапор із будівлі Палати депутатів, окремі парламентські групи почали вивішувати прапори України з вікон у будівлі Палати. Чеський портал Novinky зазначає, що до втручання Окамури на будівлі майорів один прапор, а зараз їх три - від депутатів від ODS, STAN та Піратської партії.
«Окамура не досяг успіху у своїх ганебних витівках біля драбини. Палата представників не є його власністю. Прапор України, як знак нашої підтримки країні, яку щодня атакують путінські терористи, має бути на будівлі Палати представників», - прокоментували у партії ODS.
«У свій перший день на посаді Окамура показав, на що здатен: зневажити такі цінності, як солідарність і мужність підтримувати країну, на яку напала росія», - заявили депутати STAN, які також вивісили український прапор з вікон своєї парламентської групи.
Окамура - чеський політик, який займає проросійську позицію. Його партія «Свобода і пряма демократія» SPD вела передвиборчу кампанію з вимогою прибрати українські прапори з будівель органів влади й державних установ.
Перед виборами він також закликав до перегляду дозволів на проживання для українців
Зазначимо, що представники трьох правих партій, які перемогли на виборах, ANO 2011, «Свобода і пряма демократія» (SPD) та «Автомобілісти за себе» заявили, що домовилися підписати коаліційну угоду.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Закінчились гроші: Українці другий місяць не отримують виплати за програмою «Національний кешбек
|Бюджет-2026: Голова комітету Ради оприлюднила всі суттєві зміни до другого читання замість Свириденко
|Наліво і направо. Влада підтримає українців грішми, яких немає
|У росії дрони атакували одну з найбільших електростанцій та черговий НПЗ
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Замовлення автобуса: Послуга оренди для групових перевезень
|Як скласти бізнес-план для інвестора чи гранту: покрокова інструкція та ключові розрахунки
У РУБРИЦІ
|У Чехії новий спікер зняв прапор України з парламенту. У відповідь депутати вивісили синьо-жовті прапори з вікон будівлі
|Reuters: Волгоградський НПЗ зупинив перероблення нафти після удару БпЛА
|Закінчились гроші: Українці другий місяць не отримують виплати за програмою «Національний кешбек
|БЕБ сформувало атестаційні та кадрові комісії для переатестації та відбору працівників
|Європарламент проголосує за приєднання України до оборонного фонду ЄС до кінця року
|Бюджет-2026: Голова комітету Ради оприлюднила всі суттєві зміни до другого читання замість Свириденко
Бізнес
|Кінець монополії Google? Epic Games виграла історичну битву за Android
|Новий бюджетний MacBook від Apple з'явиться у 2026 році
|Угода на $10 млрд: Microsoft отримує можливості розвитку ШІ
|Китай компенсуватиме витрати на електроенергію дата-центрам, що відмовляться від ШІ-чипів NVIDIA
|Google Translate отримав підтримку Gemini для точнішого перекладу
|Геймерський смартфон Red Magic 11 Pro+ очолив жовтневий рейтинг найпродуктивніших флагманів за версією AnTuTu
|Продажі Tesla в деяких країнах впали майже на 90%