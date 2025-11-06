Авторизация

У Чехії новий спікер зняв прапор України з парламенту. У відповідь депутати вивісили синьо-жовті прапори з вікон будівлі

 

Новий голова нижньої палати чеського парламенту Томіо Окамура наказав зняти з будівлі парламенту прапор України, який висів там на знак солідарності з 2022 року. У відповідь на це депутати від трьох партій вивісили українські прапори з вікон будівлі.

Про це Окмура повідомив у соцмережі X.

«Я щойно зняв український прапор з будівлі Палати депутатів», - написав Окамура та додав відповідне відео.

На опублікованому відео видно, як чиновник тримає драбину для чоловіка, який знімає прапор України з будівлі парламенту Чехії.

«Це певний символ. Український прапор зняли з будівлі чеської Палати депутатів за моєю вказівкою, і це зайняло кілька секунд», - заявив спікер порталу iDNES.

Невдовзі після того як Окамура прибрав український прапор із будівлі Палати депутатів, окремі парламентські групи почали вивішувати прапори України з вікон у будівлі Палати. Чеський портал Novinky зазначає, що до втручання Окамури на будівлі майорів один прапор, а зараз їх три - від депутатів від ODS, STAN та Піратської партії.

«Окамура не досяг успіху у своїх ганебних витівках біля драбини. Палата представників не є його власністю. Прапор України, як знак нашої підтримки країні, яку щодня атакують путінські терористи, має бути на будівлі Палати представників», - прокоментували у партії ODS.


«У свій перший день на посаді Окамура показав, на що здатен: зневажити такі цінності, як солідарність і мужність підтримувати країну, на яку напала росія», - заявили депутати STAN, які також вивісили український прапор з вікон своєї парламентської групи.

Окамура - чеський політик, який займає проросійську позицію. Його партія «Свобода і пряма демократія» SPD вела передвиборчу кампанію з вимогою прибрати українські прапори з будівель органів влади й державних установ.

Перед виборами він також закликав до перегляду дозволів на проживання для українців

Зазначимо, що представники трьох правих партій, які перемогли на виборах, ANO 2011, «Свобода і пряма демократія» (SPD) та «Автомобілісти за себе» заявили, що домовилися підписати коаліційну угоду.
За матеріалами: hromadske.ua
Ключові теги: Чехія
 

