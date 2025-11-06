Європарламент проголосує за приєднання України до оборонного фонду ЄС до кінця року

Проєкт законодавчого акту ЄС, який зокрема передбачає включення України до Європейського оборонного фонду (European Defence Fund), буде поставлений на голосування Європейського парламенту до кінця 2025 року.

Про це, як передає кореспондентка "Європейської правди", заявила очільниця комітету Європарламенту з питань безпеки та оборони Марі-Агнес Штрак-Циммерманн (Німеччина), під час засідання комітету в Брюсселі 6 листопада.

Україна може доєднатися до Європейського оборонного фонду вже до кінця 2025 року.

"Наш комітет працює оперативно, і я задоволена тим, що ми плануємо проголосувати за Комплексний оборонний пакет ЄС (Defence Omnibus Package) до кінця цього року, щоб бути готовими до наступного етапу порядку денного ЄС у сфері оборони", - заявила Штрак-Циммерманн.

Єврокомісар з питань оборони та космосу Андрюс Кубілюс, який взяв участь у засіданні комітету, нагадав, що увечері 5 жовтня був попередньо узгоджений оборонний міні-пакет (mini-Omnibus Defence), який "дасть можливість Україні стати асоційованим членом Європейського оборонного фонду".

Як повідомили "Європейській правді" у пресслужбі Європарламенту, проєкт законодавчого акту ЄС, запропонований Єврокомісією у квітні 2025 року і неформально узгоджений у середу ввечері депутатами Європейського парламенту та головуванням Данії у Раді ЄС, передбачає збільшення фінансування інвестицій, пов'язаних з обороною, шляхом внесення змін до чинних програм ЄС: Платформи стратегічних технологій для Європи (STEP), "Горизонт Європа" (Horizon Europe), Європейського оборонного фонду (EDF), програми "Цифрова Європа" (DEP) та Механізму сполучення Європи (CEF), - з метою спрямування коштів ЄС на оборонні потреби у рамках плану ReArm Europe.

"Депутати наполягли, щоб законодавство дозволяло надавати ширшу підтримку оборонній промисловості України та гарантувало її участь у Європейському оборонному фонді", - підкреслили у Європарламенті.

Як повідомили "Європейській правді" у данському головуванні в ЄС, долучення України до Європейського оборонного фонду створить "нові можливості для українських суб'єктів долучатися до спільних дослідницьких і розробницьких проєктів у сфері оборони в межах ЄС у майбутньому".

Бюджет ЄОФ на період 2021-2027 рр. становить приблизно 7,3 млрд євро, з яких 2,7 млрд євро спрямовано на спільні оборонні дослідження, а 5,3 млрд євро - на спільні проєкти з розвитку оборонних спроможностей, що доповнюють національні внески.

Законодавчий акт, що включає долучення України до ЄОФ, найближчими тижнями буде узгоджений на рівні комітетів Європарламенту, і до кінця року буде винесений на голосування у сесійну залу.

Після цього він має бути затверджений Радою ЄС.

Нагадаємо, 16 жовтня Єврокомісія презентувала оборонну "дорожню мапу" - комплексний план зміцнення європейських оборонних можливостей, який серед іншого передбачає протидію безпілотникам та іншим загрозам з повітря, моря і космосу.

При цьому, Україну визначили ключовою складовою оборонної готовності ЄС.