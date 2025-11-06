Фінансові новини
Україні надали статус «Розширеного партнерства» з Об’єднаними експедиційними силами
23:59 05.11.2025 |
Україна отримала статус "Розширеного партнерства" з Об'єднаними експедиційними силами (The Joint Expeditionary Force, JEF). Меморандум про це підписали міністри оборони країн-членів JEF під час засідання в Норвегії, повідомляє Міноборони України.
Голова оборонного відомства Денис Шмигаль взяв участь в заході та зазначив, що внесок України можливий не лише через спільні навчання, а й інноваційні партнерства та кооперацію у сфері оборонної промисловості.
Також Шмигаль заявив, що Україна готова поділитися досвідом в питаннях протидії гібридній агресії, застосування сил ППО, використання дронів, захисту національної інфраструктури та ведення дальніх ударів.
"Україна здатна посилити JEF. Вперше статус "Розширеного партнерства" отримала держава, що не є членом об'єднання. Україна готова робити свій внесок у досягнення спільних цілей", - заявив Денис Шмигаль.
Крім того, планується участь ЗСУ у спільних навчаннях для досягнення повної взаємосумісності й готовності діяти спільно в кризових ситуаціях.
При цьому Україна очікує від партнерів доступу до європейських технологій і виробничих потужностей, на базі яких можливо налагодити спільне виробництво.
За даними з відкритих джерел, Об'єднані експедиційні сили (JEF) - це коаліція, створена Великою Британією у 2015 році за участі ще дев'яти північноєвропейських країн: Данії, Фінляндії, Естонії, Ісландії, Латвії, Литви, Нідерландів, Швеції та Норвегії.
JEF здатні діяти самостійно, але також можуть бути розгорнуті на підтримку НАТО або інших спільних проєктів, наприклад, у складі миротворчих сил ООН.
