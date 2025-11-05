Фінансові новини
05.11.25
00:08
Норвегія виділить $7 млрд на оборонні потреби України у 2026-му
23:42 04.11.2025
Міністр оборони Норвегії Туре О. Сандвік анонсував рішення про виділення $7 млрд у 2026 році на оборонні потреби України.
Про це Шмигаль повідомив у соцмережах, передає "Європейська правда".
Міністр оборони Денис Шмигаль прибув до Норвегії, де зустрівся зі своїм колегою Туре О. Сандвіком. Під час зустрічі Сандвік оголосив про виділення коштів на оборонні потреби України у 2026 році.
Шмигаль подякував Сандвіку за запрошення на зустріч міністрів оборони Обʼєднаних експедиційних сил (JEF), у якій Україна вперше візьме участь.
За підсумками зустрічі міністри підписали меморандум щодо єдиних стандартів якості оборонної продукції, виробленої або поставленої в межах угод.
Також вони підписали меморандум між українською та норвезькою компаніями про створення спільного оборонного підприємства в Україні.
Міністри обговорили пріоритетні потреби Збройних Сил України й посилення протиповітряної оборони.
