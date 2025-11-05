Генеральний штаб ЗСУ повідомив про ураження нафтохімічний завод та нафтопереробного заводу на території РФ

Як повідомляє штаб у телеграмі, в рамках зниження воєнно-економічного потенціалу РФ у ніч на 4 листопада підрозділи Сил оборони України уразили інфраструктуру підприємства «Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез» (Кстово, Нижньогородська область РФ), максимальним об'єм переробки якого становить 18 млн. тонн на рік і який задіяний у забезпеченні російської армії.

Зафіксовано влучання по території об'єкту та пожежу в районі цілі, ступінь ураження уточнюється, зазначають у штабі.

Також, за даними Генштабу, було уражено АТ «Стерлитамакский нефтехимический завод» у Башкортостані - це підприємство є основним виробником компонентів для авіаційного гасу, що використовуються у виробництві високоякісного авіаційного пального.

За попередньою інформацією штабу, значних ушкоджень зазнав один із цехів підприємства, результати ураження уточнюються.

У Генштабі також підтвердили результати влучань у попередні дні - зокрема, на тимчасово окупованій території Херсонської області є влучання по складу пально-мастильних матеріалів російських загарбників, втрати противника склали майже 20 еластичних резервуарів (близько 900 м3 ПММ) та 2 насосні станції.

Вранці місцева влада повідомила, що на нафтохімічному заводі в Стерлітамаку, російська республіка Башкортостан, пролунав вибух. Повідомлялося, що внаслідок вибуху на заводі частково обвалився цех водоочищення.

Згодом виконувач обов'язків голови Башкортостану Радій Хабіров заявив, що промисловий комплекс Стерлітамаку зазнав «терористичної атаки двома БПЛА». За його словами, обидва дрони нібито збили, уламки впали в промисловій зоні в районі допоміжного цеху.

Також, за даними телеграм-каналу Astra, у місті Кстово Нижегородської області РФ атаки зазнала промзона, де розташовані два підприємства: нафтохімічний завод «СИБУР-Кстово»та НПЗ «Лукойл-Нижегороднафтооргсинтез». У промзоні розпочалася пожежа, місцеві жителі вночі повідомляли про вибухи.

Після початку повномасштабного вторгнення Росії різні об'єкти на території РФ зазнають повітряних ударів. Найчастіше в 2024 і 2025 роках ціллю атак ставали нафтопереробні заводи (НПЗ).

Більшість атак Генштаб ЗСУ підтверджував, заявляючи, що Сили оборони України «системно реалізують заходи, спрямовані на зниження бойового потенціалу російських окупаційних військ, а також на примушення РФ до припинення збройної агресії проти України».