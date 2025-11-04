Німеччина передала Україні 2 системи ППО Patriot – Зеленський

Нещодавно Німеччина передала Україні 2 системи протиповітряної оборони Patriot, повідомив президент України Володимир Зеленський.

Під час саміту розширення ЄС у вівторок він зауважив, що Росія немає успіху на фронті, тому Путін почав енергетичний терор. І без допомоги європейських лідерів Україні буде неймовірно складно.

"Я хотів би висловити свою вдячність Німеччині. Нещодавно вони надали нам дві системи Patriot, і ми їх освоюємо", - сказав Зеленський.