Фінансові новини
- |
- 04.11.25
- |
- 16:28
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Україна увійшла у четвірку кандидатів на членство у ЄС, найуспішніших у реформах
14:42 04.11.2025 |
Чорногорія, Албанія, Україна та Молдова протягом року здійснили найбільше реформ на шляху до членства у Європейському Союзі серед усіх держав-кандидатів.
Про це, як повідомляє кореспондентка "Європейської правди" з Брюсселя, заявила єврокомісарка з питань розширення Марта Кос, презентуючи звіт з розширення ЄС у Європарламенті 4 листопада.
За швидкістю реалізації реформ серед держав-кандидатів у ЄС найбільш успішними протягом минулого року були Чорногорія, Албанія, Україна та Молдова, переконані в Єврокомісії.
"Чорногорія, Албанія, Україна та Молдова особливо виділяються. Вони найбільш просунулися в реформах протягом минулого року", - заявила Кос.
За її словами, з огляду на темпи здійснення реформ деяких країн-кандидатів, "успішне розширення ЄС є цілком реалістичним у найближчі роки".
"Наші кандидати мають амбітні цілі. Чорногорія хоче завершити переговори наприкінці 2026 року, Албанія - наприкінці 2027 року, Молдова та Україна - у 2028 році", - підкреслила єврокомісарка.
"Наступний рік стане моментом істини для всіх країн-кандидатів, але особливо для тих, що представили амбітні плани щодо завершення переговорів", - наголосила вона.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Єврокомісія: Україна віддана вступу до ЄС, просуваючись у ключових реформах - Пакет розширення
|Ukraine Facility: в ЄС схвалили надання Україні понад 1,8 млрд євро
|Велика Британія передає Україні всі свої 99 САУ AS-90 – документ FOIA
|Україна цього року відкриє представництва з експорту зброї у Берліні й Копенгагені – президент
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Замовлення автобуса: Послуга оренди для групових перевезень
|Як скласти бізнес-план для інвестора чи гранту: покрокова інструкція та ключові розрахунки
У РУБРИЦІ
|Німеччина передала Україні 2 системи ППО Patriot – Зеленський
|НАБУ заявило про обшук у свого працівника: із застосуванням фізичної сили та без ухвали суду
|Єврокомісія: Україна віддана вступу до ЄС, просуваючись у ключових реформах - Пакет розширення
|Україна увійшла у четвірку кандидатів на членство у ЄС, найуспішніших у реформах
|Кос: Європейська рада має всі підстави відкрити переговорні кластери з Україною до кінця листопада
|В уряді назвали звіт ЄС про розширення найкращим за три роки
Бізнес
|TSMC планує підвищити ціни на передові чипи до 10% через високий попит
|BMW першою в Німеччині отримала міжнародне схвалення на систему водіння «без рук»
|Сі Цзіньпін хоче створити глобальний орган для регулювання ШІ на противагу США
|Nexperia призупинила постачання пластин для виробництва чипів на свій китайський завод
|Grammarly змінює назву компанії на Superhuman
|У США можуть заборонити роутери TP-Link через підозри у зв'язках із Китаєм
|YouTube підвищуватиме якість відео на телевізорах за допомогою ШІ