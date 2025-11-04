Україна увійшла у четвірку кандидатів на членство у ЄС, найуспішніших у реформах

Чорногорія, Албанія, Україна та Молдова протягом року здійснили найбільше реформ на шляху до членства у Європейському Союзі серед усіх держав-кандидатів.

Про це, як повідомляє кореспондентка "Європейської правди" з Брюсселя, заявила єврокомісарка з питань розширення Марта Кос, презентуючи звіт з розширення ЄС у Європарламенті 4 листопада.

За швидкістю реалізації реформ серед держав-кандидатів у ЄС найбільш успішними протягом минулого року були Чорногорія, Албанія, Україна та Молдова, переконані в Єврокомісії.

"Чорногорія, Албанія, Україна та Молдова особливо виділяються. Вони найбільш просунулися в реформах протягом минулого року", - заявила Кос.

За її словами, з огляду на темпи здійснення реформ деяких країн-кандидатів, "успішне розширення ЄС є цілком реалістичним у найближчі роки".

"Наші кандидати мають амбітні цілі. Чорногорія хоче завершити переговори наприкінці 2026 року, Албанія - наприкінці 2027 року, Молдова та Україна - у 2028 році", - підкреслила єврокомісарка.

"Наступний рік стане моментом істини для всіх країн-кандидатів, але особливо для тих, що представили амбітні плани щодо завершення переговорів", - наголосила вона.