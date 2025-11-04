Фінансові новини
- |
- 04.11.25
- |
- 16:27
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Кос: Європейська рада має всі підстави відкрити переговорні кластери з Україною до кінця листопада
14:39 04.11.2025 |
Європейський комісар з питань розширення Марта Кос знову констатує, що за результатами процесу скринінгу законодавства України та Молдови на відповідність європейському є всі підстави для того, щоб Європейська рада ухвалила рішення відкрити переговорні кластери до кінця листопада.
Про це вона заявила у вівторок в Брюсселі, представляючи на засідання Комітету Європейського парламенту з питань закордонних справ Пакет розширення.
"Процес скринінгу з Молдовою та Україною було завершено, і (Європейська) Комісія продовжить свою роботу, щоб (Європейська рада) мала змогу відкрити всі кластери до кінця листопада, і я дуже сподіваюся, що це станеться", - сказала Кос.
При цьому європейський комісар наголосила, що основний принцип у політиці розширення засновано на заслугах. "Тому, коли ми кажемо, що якщо держави-члени виконують свої зобов'язання, і я дійсно можу довести, бо маю докази у цьому звіті, що вони виконують свої зобов'язання, то ЄС також повинен виконувати свої зобов'язання", - переконана Кос.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Єврокомісія: Україна віддана вступу до ЄС, просуваючись у ключових реформах - Пакет розширення
|Ukraine Facility: в ЄС схвалили надання Україні понад 1,8 млрд євро
|Велика Британія передає Україні всі свої 99 САУ AS-90 – документ FOIA
|Україна цього року відкриє представництва з експорту зброї у Берліні й Копенгагені – президент
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Замовлення автобуса: Послуга оренди для групових перевезень
|Як скласти бізнес-план для інвестора чи гранту: покрокова інструкція та ключові розрахунки
У РУБРИЦІ
|Німеччина передала Україні 2 системи ППО Patriot – Зеленський
|НАБУ заявило про обшук у свого працівника: із застосуванням фізичної сили та без ухвали суду
|Єврокомісія: Україна віддана вступу до ЄС, просуваючись у ключових реформах - Пакет розширення
|Україна увійшла у четвірку кандидатів на членство у ЄС, найуспішніших у реформах
|Кос: Європейська рада має всі підстави відкрити переговорні кластери з Україною до кінця листопада
|В уряді назвали звіт ЄС про розширення найкращим за три роки
Бізнес
|TSMC планує підвищити ціни на передові чипи до 10% через високий попит
|BMW першою в Німеччині отримала міжнародне схвалення на систему водіння «без рук»
|Сі Цзіньпін хоче створити глобальний орган для регулювання ШІ на противагу США
|Nexperia призупинила постачання пластин для виробництва чипів на свій китайський завод
|Grammarly змінює назву компанії на Superhuman
|У США можуть заборонити роутери TP-Link через підозри у зв'язках із Китаєм
|YouTube підвищуватиме якість відео на телевізорах за допомогою ШІ