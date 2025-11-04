В уряді назвали звіт ЄС про розширення найкращим за три роки

Віцепрем'єр з європейської та євроатлантичної інтеграції Тарас Качка назвав щорічний звіт про розширення, який Єврокомісія складає для всіх держав-кандидатів, найкращим за три роки.

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook, передає "Європейська правда".

За словами Качки, Єврокомісія вперше визнала, що Україна демонструє рекордний прогрес у більшості сфер реформ.

"Найкращий звіт про розширення за три роки - така оцінка зусиль України на шляху до вступу в ЄС буде оприлюднена сьогодні", - написав він.

Звіт має 36 оцінок по розділах і окремих дорожніх картах. По всіх без винятку, як зазначив Качка, Україна має прогрес і рухається швидше, ніж минулого року.

"Більша швидкість реформ (покращення прогресу) по 15 переговорних розділах. У 12 розділах цей прогрес на високому рівні (good progress). По жодному з розділів немає падіння загальної оцінки підготовки до вступу в ЄС. У 11 розділах ми маємо підвищення загальної оцінки, що є найкращою оцінкою динаміки з моменту кандидатства", - перерахував віцепрем'єр.

"За методологією, яка прижилась в Україні, ⁠середній рівень прогресу - 3,16, зростання на +0,39 (минулого року було +0,01), за загальним рівнем підготовки - 2,53, зростання на +0,32 (минулого року було +0,025)", - уточнив Качка.

За його словами, звіт не містить критики, а має рекомендації щодо подальших кроків, які збігаються зі скринінговими звітами та дорожніми картами. У судочинстві та антикорупції відзначається системна робота інституцій.

"Європейська комісія бачить, що Україна переходить від ухвалення законів до реального впровадження європейських стандартів - у держуправлінні, судовій системі, економіці, цифровізації та освіті. Ми це будемо берегти і розвивати", - наголосив віцепрем'єр.

Він також відзначив той факт, що Єврокомісія підтверджує готовність до відкриття 1, 2 та 6 кластерів переговорів. "Інші - в гарній динаміці для того, щоб бути готовими до відкриття до кінця року", - зазначив Качка.

"ЄвроПравда" повідомляла, що щорічний звіт про розширення був узгоджений між інституціями ЄС у редакції, що позитивно оцінює прогрес реформ в Україні.

В Європейській комісії пояснили, що документ "збалансований" і підтверджує, що Україна увійшла до четвірки країн, які рухаються до ЄС, разом із Молдовою, Албанією та Чорногорією. Прогрес двох останніх - вищий, стверджують у ЄК.

"Європейська правда" готує детальніший аналіз звіту після його оприлюднення.

Варто зауважити, що в експертній спільноті чекали критичнішого документа від ЄК, про це читайте у статті "Рік стагнації, а не реформ. На Україну чекає критичний звіт Єврокомісії".