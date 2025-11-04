Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

В уряді назвали звіт ЄС про розширення найкращим за три роки

 

Віцепрем'єр з європейської та євроатлантичної інтеграції Тарас Качка назвав щорічний звіт про розширення, який Єврокомісія складає для всіх держав-кандидатів, найкращим за три роки.

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook, передає "Європейська правда".

За словами Качки, Єврокомісія вперше визнала, що Україна демонструє рекордний прогрес у більшості сфер реформ.

"Найкращий звіт про розширення за три роки - така оцінка зусиль України на шляху до вступу в ЄС буде оприлюднена сьогодні", - написав він.

Звіт має 36 оцінок по розділах і окремих дорожніх картах. По всіх без винятку, як зазначив Качка, Україна має прогрес і рухається швидше, ніж минулого року.

"Більша швидкість реформ (покращення прогресу) по 15 переговорних розділах. У 12 розділах цей прогрес на високому рівні (good progress). По жодному з розділів немає падіння загальної оцінки підготовки до вступу в ЄС. У 11 розділах ми маємо підвищення загальної оцінки, що є найкращою оцінкою динаміки з моменту кандидатства", - перерахував віцепрем'єр.

"За методологією, яка прижилась в Україні, ⁠середній рівень прогресу - 3,16, зростання на +0,39 (минулого року було +0,01), за загальним рівнем підготовки - 2,53, зростання на +0,32 (минулого року було +0,025)", - уточнив Качка.

За його словами, звіт не містить критики, а має рекомендації щодо подальших кроків, які збігаються зі скринінговими звітами та дорожніми картами. У судочинстві та антикорупції відзначається системна робота інституцій.

"Європейська комісія бачить, що Україна переходить від ухвалення законів до реального впровадження європейських стандартів - у держуправлінні, судовій системі, економіці, цифровізації та освіті. Ми це будемо берегти і розвивати", - наголосив віцепрем'єр.

Він також відзначив той факт, що Єврокомісія підтверджує готовність до відкриття 1, 2 та 6 кластерів переговорів. "Інші - в гарній динаміці для того, щоб бути готовими до відкриття до кінця року", - зазначив Качка.

"ЄвроПравда" повідомляла, що щорічний звіт про розширення був узгоджений між інституціями ЄС у редакції, що позитивно оцінює прогрес реформ в Україні.

В Європейській комісії пояснили, що документ "збалансований" і підтверджує, що Україна увійшла до четвірки країн, які рухаються до ЄС, разом із Молдовою, Албанією та Чорногорією. Прогрес двох останніх - вищий, стверджують у ЄК.

"Європейська правда" готує детальніший аналіз звіту після його оприлюднення.

Варто зауважити, що в експертній спільноті чекали критичнішого документа від ЄК, про це читайте у статті "Рік стагнації, а не реформ. На Україну чекає критичний звіт Єврокомісії".
Ключові теги: ЄС
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 42,0409
  0,1485
 0,35
EUR
 1
 48,4269
  0,0181
 0,04

Курс обміну валют на сьогодні, 10:07
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,6794  0,06 0,13 42,2377  0,04 0,10
EUR 48,2006  0,03 0,06 48,8190  0,04 0,09

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:30
  куп. uah % прод. uah %
USD 42,0750  0,07 0,15 42,0850  0,05 0,11
EUR 48,4200  0,04 0,08 48,4550  0,03 0,07

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес