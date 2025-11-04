Свириденко обговорила з послами при НАТО ситуацію в енергетиці та підтримку через ініціативу PURL

Прем'єр-міністр України Юлія Свириденко провела зустріч з послами при НАТО з Канади, Франції, Німеччини, Італії, Нідерландів, Польщі, Сполучених Штатів та Великої Британії під час їхнього першого спільного візиту до України та обговорила з ними ситуацію в енергетичному секторі країни та участь їхніх країн в ініціативі PURL.

"Я зустрілася з послами Канади, Франції, Німеччини, Італії, Нідерландів, Польщі, США та Великої Британії при НАТО під час їхнього першого спільного візиту до України. Цей візит дав їм можливість на власні очі побачити реалії та наслідки російської агресії. Наша урядова команда проінформувала їх про поточну ситуацію в енергетичному секторі України, який продовжує страждати від цілеспрямованих російських атак", - написала Свириденко в соцмережі Х у вівторок.

Прем'єрка зазначила, що оскільки Росія посилює масштаби та частоту цих ударів, надзвичайно важливо, щоб була посилена колективну відповідь на загрози як балістичних, так і крилатих ракет.

"Я висловлюю вдячність Сполученим Штатам, Меттью Вітакеру, керівництву НАТО та всім державам-членам НАТО і партнерам, які беруть участь в ініціативі PURL. Україна терміново потребує більш ефективних систем протиповітряної оборони, більшої підтримки оборонних можливостей України через ініціативу PURL та збільшення інвестицій у вітчизняне оборонне виробництво", - наголосила Свириденко.