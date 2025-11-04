Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Reuters: ЄС очікує від Києва покращення боротьби з корупцією

 

Україні варто подолати негативні тенденції у боротьбі з корупцією, що почастішали останнім часом, і прискорити реформи у сфері верховенства права. Такі висновки містить проєкт майбутньої доповіді Європейської Комісії (ЄК) щодо євроінтеграції України, повідомила в понеділок, 3 листопада, інформагенція Reuters, яка отримала текст доповіді.

Як зазначено в тексті доповіді, котру цього тижня мають офіційно представити, "попри вкрай складні обставини, в яких опинилася країна внаслідок агресивної війни Росії, впродовж останнього року Україна й далі демонструвала надзвичайну відданість шляху вступу в ЄС".

Однак попри високу оцінку розпочатих Україною реформ, у Брюсселі закликають Київ до більшого поступу в таких питаннях, як-от незалежність судової гілки влади, боротьба з організованою злочинністю та повага до громадянського суспільства.

"Слід рішуче подолати негативні тенденції, що спостерігалися останнім часом, зокрема посилення тиску на спеціалізовані антикорупційні органи та громадянське суспільство", - зазначено в проєкті доповіді.

Вступ України до ЄС у найближчому майбутньому не відбудеться

Попри те, що переважна більшість урядів країн-членів Євросоюзу публічно підтримують прагнення України до членства в ЄС, вступу України до спільноти в найближчому майбутньому не передбачено. На додачу багато дипломатів визнають, що вступ України наражатиметься на значні перешкоди, зазначає Reuters.

Раніше уряд України повідомив ЄС, що Київ має намір завершити переговори про вступ уже до кінця 2028 року. Натомість у Брюсселі наголошують, що для досягнення такої амбітної мети Києву варто було б активізувати свої зусилля щодо реформ.

У Брюсселі наголошують, що "прагнуть підтримати цю амбітну мету", однак "для її досягнення необхідне пришвидшення темпів реформ, зокрема в основних галузях, насамперед у верховенстві права", зазначено у проєкті доповіді.

Брюссель очікуватиме від нових країн-членів вищі стандарти захисту демократії

Крім того, в проєкті доповіді Єврокомісія також запропонувала посилити питання захисту демократичних стандартів у майбутніх раундах розширення спільноти.

"Щоб гарантувати, що нові держави-члени й надалі захищатимуть та підтримуватимуть свої здобутки у галузі верховенства права, демократії та основоположних прав, Єврокомісія вважає, що майбутні Договори про вступ мають містити сильніші гарантії проти відступу від зобов'язань, узятих під час переговорів про вступ," - йдеться в проєкті доповіді, який наводить Reuters.
За матеріалами: Deutsche Welle
Ключові теги: ЄС
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 42,0409
  0,1485
 0,35
EUR
 1
 48,4269
  0,0181
 0,04

Курс обміну валют на сьогодні, 10:07
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,6794  0,06 0,13 42,2377  0,04 0,10
EUR 48,2006  0,03 0,06 48,8190  0,04 0,09

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:30
  куп. uah % прод. uah %
USD 42,0750  0,07 0,15 42,0850  0,05 0,11
EUR 48,4200  0,04 0,08 48,4550  0,03 0,07

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес