Reuters: ЄС очікує від Києва покращення боротьби з корупцією

Україні варто подолати негативні тенденції у боротьбі з корупцією, що почастішали останнім часом, і прискорити реформи у сфері верховенства права. Такі висновки містить проєкт майбутньої доповіді Європейської Комісії (ЄК) щодо євроінтеграції України, повідомила в понеділок, 3 листопада, інформагенція Reuters, яка отримала текст доповіді.

Як зазначено в тексті доповіді, котру цього тижня мають офіційно представити, "попри вкрай складні обставини, в яких опинилася країна внаслідок агресивної війни Росії, впродовж останнього року Україна й далі демонструвала надзвичайну відданість шляху вступу в ЄС".

Однак попри високу оцінку розпочатих Україною реформ, у Брюсселі закликають Київ до більшого поступу в таких питаннях, як-от незалежність судової гілки влади, боротьба з організованою злочинністю та повага до громадянського суспільства.

"Слід рішуче подолати негативні тенденції, що спостерігалися останнім часом, зокрема посилення тиску на спеціалізовані антикорупційні органи та громадянське суспільство", - зазначено в проєкті доповіді.

Вступ України до ЄС у найближчому майбутньому не відбудеться

Попри те, що переважна більшість урядів країн-членів Євросоюзу публічно підтримують прагнення України до членства в ЄС, вступу України до спільноти в найближчому майбутньому не передбачено. На додачу багато дипломатів визнають, що вступ України наражатиметься на значні перешкоди, зазначає Reuters.

Раніше уряд України повідомив ЄС, що Київ має намір завершити переговори про вступ уже до кінця 2028 року. Натомість у Брюсселі наголошують, що для досягнення такої амбітної мети Києву варто було б активізувати свої зусилля щодо реформ.

У Брюсселі наголошують, що "прагнуть підтримати цю амбітну мету", однак "для її досягнення необхідне пришвидшення темпів реформ, зокрема в основних галузях, насамперед у верховенстві права", зазначено у проєкті доповіді.

Брюссель очікуватиме від нових країн-членів вищі стандарти захисту демократії

Крім того, в проєкті доповіді Єврокомісія також запропонувала посилити питання захисту демократичних стандартів у майбутніх раундах розширення спільноти.

"Щоб гарантувати, що нові держави-члени й надалі захищатимуть та підтримуватимуть свої здобутки у галузі верховенства права, демократії та основоположних прав, Єврокомісія вважає, що майбутні Договори про вступ мають містити сильніші гарантії проти відступу від зобов'язань, узятих під час переговорів про вступ," - йдеться в проєкті доповіді, який наводить Reuters.