Фінансові новини
- |
- 04.11.25
- |
- 09:13
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Посол Трампа при НАТО розповів, про що говорив із Зеленським у Києві
09:01 04.11.2025 |
Посол США при НАТО Метью Вітакер, який перебуває зі своїм першим візитом у Києві, повідомив про свою зустріч з президентом України Володимиром Зеленським.
Про це Вітакер написав у своєму Х, повідомляє "Європейська правда".
Як зазначив посол, він розповів Зеленському про необхідність завершити "цю безглузду війну".
"Я висловив думку, що ця безглузда війна повинна закінчитися і що мир, досягнутий завдяки зусиллям президента Трампа, є єдиним можливим шляхом вперед", - підкреслив Вітакер.
Повідомляли також, що делегація НАТО на чолі із Вітакером провела зустріч з міністром оборони Денисом Шмигалем.
За словами Шмигаля, з делегацією НАТО обговорили інновації та "захист українського неба від ворожих дронів і ракет", зокрема під час зимового періоду.
"Акцентували колегам на засобах ППО (протиповітряної оборони. - Ред.) та побудові ешелонованого захисту: ракети до ППО, дрони-перехоплювачі, радари", - написав він.
Глава Міноборони також подякував послам держав - партнерів України при НАТО за підтримку під час повномасштабного вторгнення Росії та активну участь в ініціативі PURL (фінансування американської зброї для Києва).
Посол США при НАТО Метью Вітакер раніше казав, що до кінця 2025 року ініціатива PURL із закупівлі американської зброї для України в найближчі місяці може зібрати ще два мільярди доларів.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|ЄС доплатить Україні 600 млн євро за закон про АРМА і «оштрафує» за затримку інших реформ
|Велика Британія відправила Україні далекобійні ракети Storm Shadow для ударів по росії — Bloomberg
|Сили оборони уразили Саратовський НПЗ та низку об'єктів логістики армії рф – Генштаб ЗСУ
|Железняк про «зимовий пакет» Зеленського: Шукаємо гроші на «УЗ» - і безкоштовно катаємо все населення? Це популізм
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Замовлення автобуса: Послуга оренди для групових перевезень
|Як скласти бізнес-план для інвестора чи гранту: покрокова інструкція та ключові розрахунки
У РУБРИЦІ
|Посол Трампа при НАТО розповів, про що говорив із Зеленським у Києві
|Роботу над варіантами фінансової допомоги Україні у 2026-2027 рр. продовжать - прессекретар ЄК
|Норвегія 4-5 листопада прийматиме зустріч міністрів оборони JEF, очікується участь Шмигаля
|Україна готова експортувати морські дрони та деякі артсистеми - Зеленський
|Україна цього року відкриє представництва з експорту зброї у Берліні й Копенгагені – президент
|ЄС доплатить Україні 600 млн євро за закон про АРМА і «оштрафує» за затримку інших реформ
Бізнес
|Nexperia призупинила постачання пластин для виробництва чипів на свій китайський завод
|Grammarly змінює назву компанії на Superhuman
|У США можуть заборонити роутери TP-Link через підозри у зв'язках із Китаєм
|YouTube підвищуватиме якість відео на телевізорах за допомогою ШІ
|Квантові технології почнуть активно використовуватись на практиці уже в найближчі 5 років, - FT
|WSJ: Айтівці Кремнієвої долини роблять підтяжки, щоб не втратити роботу через вік
|Adobe додала розумного AI-помічника у Photoshop та нові функції в Premiere і Lightroom