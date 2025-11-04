Авторизация

Посол Трампа при НАТО розповів, про що говорив із Зеленським у Києві

 

Посол США при НАТО Метью Вітакер, який перебуває зі своїм першим візитом у Києві, повідомив про свою зустріч з президентом України Володимиром Зеленським.

Про це Вітакер написав у своєму Х, повідомляє "Європейська правда".

Як зазначив посол, він розповів Зеленському про необхідність завершити "цю безглузду війну".

"Я висловив думку, що ця безглузда війна повинна закінчитися і що мир, досягнутий завдяки зусиллям президента Трампа, є єдиним можливим шляхом вперед", - підкреслив Вітакер.

Повідомляли також, що делегація НАТО на чолі із Вітакером провела зустріч з міністром оборони Денисом Шмигалем.

 

За словами Шмигаля, з делегацією НАТО обговорили інновації та "захист українського неба від ворожих дронів і ракет", зокрема під час зимового періоду.

"Акцентували колегам на засобах ППО (протиповітряної оборони. - Ред.) та побудові ешелонованого захисту: ракети до ППО, дрони-перехоплювачі, радари", - написав він.

Глава Міноборони також подякував послам держав - партнерів України при НАТО за підтримку під час повномасштабного вторгнення Росії та активну участь в ініціативі PURL (фінансування американської зброї для Києва).

Посол США при НАТО Метью Вітакер раніше казав, що до кінця 2025 року ініціатива PURL із закупівлі американської зброї для України в найближчі місяці може зібрати ще два мільярди доларів.
