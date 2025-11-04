Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Роботу над варіантами фінансової допомоги Україні у 2026-2027 рр. продовжать - прессекретар ЄК

 

ЄС підтвердив свої зобов'язання забезпечити фінансову допомогу Україні у 2026-2027 рр., триває обговорення того, як це буде зроблено, "репараційний кредит" не знято з порядку денного, заявила офіційна представниця Єврокомісії (ЄК) Паула Пінью.

"Європейська рада просила нас представити варіанти. Ми над цим працюємо. Головна увага приділяється "репараційному кредиту", - сказала прес-секретар у понеділок на брифінгу в Брюсселі, зазначивши, що в позиції ЄК у цьому плані нічого не змінилося.

"Ми прагнемо задовольнити фінансові потреби України. І це було підтверджено у висновках Європейської ради. (...) Методи, установки для цього все ще є предметом обговорення, але наше зобов'язання було підтверджено Європейською радою. Це зобов'язання задовольнити фінансові потреби України на 2026-2027 рр.", - відповіла Пінью на запитання про перспективи фінансової допомоги Євросоюзу Києву.

Вона нагадала, що Єврорада повернеться до цього питання в грудні.

Європейська рада на засіданні 23 жовтня закликала Єврокомісію "якнайшвидше представити варіанти фінансової підтримки, що ґрунтуються на оцінці фінансових потреб України", а також разом із Радою ЄС "продовжити роботу, щоб Європейська рада могла повернутися до цього питання на своєму наступному засіданні".

На цьому саміті також було заявлено, що, "відповідно до законодавства ЄС, російські активи мають залишатися заблокованими" доти, доки тривають воєнні дії, і до "компенсації збитків" Україні.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
Ключові теги: ЄС
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 42,0409
  0,1485
 0,35
EUR
 1
 48,4269
  0,0181
 0,04

Курс обміну валют на вчора, 10:25
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,6236  0,04 0,09 42,1952  0,04 0,09
EUR 48,2297  0,09 0,19 48,8606  0,12 0,25

Міжбанківський ринок на вчора, 17:00
  куп. uah % прод. uah %
USD 42,0100  0,04 0,11 42,0400  0,05 0,11
EUR 48,3800  0,02 0,04 48,4200  0,02 0,03

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес