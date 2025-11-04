Норвегія 4-5 листопада прийматиме зустріч міністрів оборони JEF, очікується участь Шмигаля

4-5 листопада міністри оборони десяти країн-учасниць Об'єднаних експедиційних сил (JEF) зберуться у місті Буде (Норвегія) за участі очільника Міноборони України Дениса Шмигаля, повідомляє норвезька газета VG.

"Я б назвав цю зустріч міністрів оборони історичною", - сказав міністр оборони Норвегії Торе О. Сандвік.

Він додав, що Об'єднані експедиційні сили проведуть переговори у норвезькому місті, це буде співпраця десяти скандинавських та північноєвропейських країн у сфері безпеки та оборони під керівництвом Великої Британії.

"Це перша зустріч міністрів оборони JEF за фізичної участі міністра оборони України, і це перша зустріч міністрів оборони JEF, що проводиться на північ від Полярного кола", - заявив Сандвік.

Також він додав, що це перший візит нового міністра оборони України Дениса Шмигаля до Норвегії. Окрім нього, очікуються міністри оборони Великої Британії, Данії, Естонії, Фінляндії, Ісландії, Латвії, Литви, Нідерландів, Швеції та Норвегії.

Міністри обговорять питання зміцнення співпраці та безпеки в Північній Європі.

JEF - це формат оборонного співробітництва, очолюваний Сполученим Королівством, до якого, крім Естонії, входять Нідерланди, Латвія, Литва, Норвегія, Швеція, Фінляндія, Данія та Ісландія. Ідея JEF полягає в тому, щоб надати першу допомогу до того, як буде оголошено статтю 5 НАТО. Заходи реагування на кризи, розроблені в рамках JEF, доповнюють діяльність НАТО.