НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Трамп поки не розглядає постачання «Томагавків» Україні

 

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп дав зрозуміти, що поки що він не розглядає можливість надання Україні далекобійних крилатих ракет Tomahawk ("Томагавк"). Відповідну заяву глава Білого дому зробив у неділю, 2 листопада, на борту літака Air Force One.

"Ні, насправді ні", - заявив у відповідь на запитання журналіста про ймовірність таких постачань.

Під час робочого обіду з президентом України Володимиром Зеленським раніше в жовтні Трамп заявив, що волів би не постачати Києву ракети Tomahawk, оскільки ті потрібні для захисту Сполучених Штатів.

Раніше телеканал CNN з посиланням на власні джерела повідомляв, що Пентагон схвалив постачання цих ракет Києву ще на початку жовтня після того, як оцінив, що їх досить в американських запасах. Телеканал повідомляв, що для передачі "Томагавків" українській стороні було необхідне лише політичне рішення президента США.

Трамп та генсек НАТО Марк Рютте обговорювали ідею передачі цих американських ракет Україні під час їхньої зустрічі у Білому домі 22 жовтня. А 31 жовтня Рютте заявив, що це питання перебуває на розгляді, і що Сполучені Штати мають ухвалити відповідне рішення, нагадує Reuters.

Раніше Київ не раз закликав Вашингтон надати далекобійні ракети для посилення обороноспроможності України, водночас Кремль погрожував серйозними наслідками в разі передачі цих систем українській стороні.
За матеріалами: Deutsche Welle
Ключові теги: США
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,8924
  0,0777
 0,19
EUR
 1
 48,4088
  0,1044
 0,22

Курс обміну валют на сьогодні, 10:25
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,6236  0,04 0,09 42,1952  0,04 0,09
EUR 48,2297  0,09 0,19 48,8606  0,12 0,25

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:40
  куп. uah % прод. uah %
USD 42,0400  0,07 0,18 42,0600  0,07 0,15
EUR 48,4100  0,01 0,02 48,4350  0,00 0,00

