Фінансові новини
- |
- 03.11.25
- |
- 14:57
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Трамп поки не розглядає постачання «Томагавків» Україні
09:10 03.11.2025 |
Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп дав зрозуміти, що поки що він не розглядає можливість надання Україні далекобійних крилатих ракет Tomahawk ("Томагавк"). Відповідну заяву глава Білого дому зробив у неділю, 2 листопада, на борту літака Air Force One.
"Ні, насправді ні", - заявив у відповідь на запитання журналіста про ймовірність таких постачань.
Під час робочого обіду з президентом України Володимиром Зеленським раніше в жовтні Трамп заявив, що волів би не постачати Києву ракети Tomahawk, оскільки ті потрібні для захисту Сполучених Штатів.
Раніше телеканал CNN з посиланням на власні джерела повідомляв, що Пентагон схвалив постачання цих ракет Києву ще на початку жовтня після того, як оцінив, що їх досить в американських запасах. Телеканал повідомляв, що для передачі "Томагавків" українській стороні було необхідне лише політичне рішення президента США.
Трамп та генсек НАТО Марк Рютте обговорювали ідею передачі цих американських ракет Україні під час їхньої зустрічі у Білому домі 22 жовтня. А 31 жовтня Рютте заявив, що це питання перебуває на розгляді, і що Сполучені Штати мають ухвалити відповідне рішення, нагадує Reuters.
Раніше Київ не раз закликав Вашингтон надати далекобійні ракети для посилення обороноспроможності України, водночас Кремль погрожував серйозними наслідками в разі передачі цих систем українській стороні.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Сили оборони уразили Саратовський НПЗ та низку об'єктів логістики армії рф – Генштаб ЗСУ
|Железняк про «зимовий пакет» Зеленського: Шукаємо гроші на «УЗ» - і безкоштовно катаємо все населення? Це популізм
|Зеленський анонсував програму УЗ-3000 – 3 тис. км безкоштовно в межах України залізницею
|Україна отримала від Німеччини нові комплекси ППО Patriot – Зеленський
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Замовлення автобуса: Послуга оренди для групових перевезень
|Як скласти бізнес-план для інвестора чи гранту: покрокова інструкція та ключові розрахунки
У РУБРИЦІ
|Велика Британія відправила Україні далекобійні ракети Storm Shadow для ударів по росії — Bloomberg
|Сили оборони уразили Саратовський НПЗ та низку об'єктів логістики армії рф – Генштаб ЗСУ
|Трамп поки не розглядає постачання «Томагавків» Україні
|Железняк про «зимовий пакет» Зеленського: Шукаємо гроші на «УЗ» - і безкоштовно катаємо все населення? Це популізм
|Зеленський анонсував програму УЗ-3000 – 3 тис. км безкоштовно в межах України залізницею
|Україна отримала від Німеччини нові комплекси ППО Patriot – Зеленський
Бізнес
|Adobe додала розумного AI-помічника у Photoshop та нові функції в Premiere і Lightroom
|NVIDIA представила суперчип Vera Rubin з двома GPU та процесором
|Дефіцит мікросхем в автопромі Європи став критичним: конвеєри на межі зупинки – ACEA
|Nvidia стала першою у світі компанією з капіталізацією у $5 трлн
|Google переходить на Arm: на 65% краще співвідношення ціни, якості та ефективності
|Microsoft і OpenAI уклали нову довгострокову угоду: партнерство виходить на новий рівень
|Uber, Stellantis, NVIDIA та Foxconn створять спільний сервіс роботаксі