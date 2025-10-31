Фінансові новини
Сирський віддав розпорядження щодо поставок у війська наземних дронів для евакуації поранених
17:43 31.10.2025 |
Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський провів нараду щодо оперативного вирішення проблемних питань у військовій медицині та підвищення рівня медичного забезпечення Збройних сил України, повідомляє пресслужба Генерального штабу ЗСУ.
"Концентрація ворожих безпілотних засобів ураження зростає, "кіл зона" - збільшилася до 20 км. Медична евакуація поранених з поля бою в умовах сучасної війни постійно постає перед новими викликами на які мусимо вчасно та ефективно реагувати. Одним із таких рішень є ширше застосування евакуаційних наземних роботизованих комплексів (НРК) для евакуації поранених з позиції", - заявив Сирський за результатами наради.
Він віддав необхідні розпорядження щодо поставки у війська нових наземних дронів та всебічного сприяння розвитку передової евакуації безпілотними роботизованими комплексами.
"Їх має бути більше, вони мають бути надійнішими. НРК допомагають нашим воїнам перемагати росію, перемагати смерть", - наголосив головнокомандувач.
Окремо також обговорювалися питання вдосконалення прицільної медичної евакуації важкопоранених.
"Підтримав пропозицію залучити для прицільної евакуації відповідні військові гелікоптери, обладнавши їх необхідною медичною апаратурою", - зазначив Сирський.
Крім того, учасники наради обговорили й інші завдання, що стосуються допомоги пораненим воїнам, а також поліпшення роботи медичних постів, стабілізаційних пунктів, підвищення рівня їхньої безпеки.
"Дякую тим, хто рятує життя і дбає про здоров'я українських захисників, хто повертає їх у стрій. Працюємо пліч-о-пліч для спільної мети", - резюмував головнокомандувач.
