В Іспанії відбудеться регулярна зустріч «Коаліції охочих» на рівні політдиректорів, нічого «секретного» немає - МЗС

 

Речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий повідомив про некоректну подачі інформації іспанської газети щодо начебто "секретної та закритої" зустрічі країн "Коаліції охочих".

"Тут некоректна подача інформації від іспанської газети. Це регулярна зустріч на рівні політичних директорів, з відповідним порядком денним, нічого "секретного" та екстраординарного в ній немає. Ми в контакті з іспанською стороною щодо підготовки цієї зустрічі та будемо в контакті за її підсумками", - сказав речник у відповідь на запитання журналістів у пʼятницю.

Раніше часопис El Mundo повідомив, що Міністерство закордонних справ Іспанії проведе у вівторок, 4 листопада, саміт представників із 35 країн, що входять до "Коаліції охочих" з метою обговорити подальшу допомогу Україні. "Зустріч організована з максимальною таємністю. Фактично, учасників попереджають, що мобільні телефони заборонені (їх зберігатимуть у спеціально відведеному для цього місці), а також просять не розголошувати інформацію про зустріч: "Просимо делегатів не публікувати інформацію про зустріч на публічних платформах або в соціальних мережах", - написало видання.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
Ключові теги: Іспанія
 

Курс НБУ на понеділок
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,8924
  0,0777
 0,19
EUR
 1
 48,4088
  0,1044
 0,22

Курс обміну валют на сьогодні, 10:13
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,5875  0,09 0,21 42,1563  0,10 0,25
EUR 48,3219  0,26 0,54 48,9825  0,30 0,60

Міжбанківський ринок на сьогодні, 17:00
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,9650  0,12 0,27 41,9950  0,11 0,27
EUR 48,4000  0,03 0,06 48,4350  0,02 0,05

