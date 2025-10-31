Reuters: Росія атакує Україну крилатими ракетами, через які Трамп вийшов з пакту про контроль над озброєннями з Москвою у 2019р.

Росія в останні місяці застосовує проти України крилату ракету 9М729, таємна розробка якої стала причиною виходу США з договору про ракети середньої та малої дальності (РСМД) у 2019 році. Це агентству Reuters підтвердив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга, пише Reuters 31 жовтня.

Як пише агенція в п'ятницю, 31 жовтня, подробиць і дат обстрілів міністр не уточнив. За словами іншого високопоставленого українського чиновника, який говорив на умовах анонімності, Росія запустила 9М729 по Україні 23 рази з серпня 2025 року. Атаки розпочалися 21 серпня - менше ніж за тиждень після саміту на Алясці між президентом США Дональдом Трампом і президентом РФ Володимиром Путіним. Джерело з військових кіл уточнило, що одна з ракет, випущена 5 жовтня, пролетіла понад 1200 кілометрів.

Журналісти Reuters проаналізували зображення уламків після атаки 5 жовтня на село Лапаївка Львівської області, де ракета влучила в житловий будинок, убивши п'ятьох людей. Фрагменти, включно з трубою з кабелями, позначені як 9М729. Експерт з питань глобальної безпеки Джеффрі Льюїс з Мідлбері-коледжа заявив, що труба, двигун і обшивка двигуна виглядають як такі, що з 9М729, а маркування лише підтверджує ці здогадки.

Сибіга: Путін демонструє неповагу до зусиль Трампа

"Використання Росією забороненої договором ракети 9М729 проти України в останні місяці демонструє неповагу Путіна до США і дипломатичних зусиль президента Трампа, спрямованих на припинення війни Росії проти України" , - зазначив Сибіга в письмових коментарях.

Міністр додав, що Україна підтримує мирні ініціативи Трампа та закликає США посилити тиск на РФ, зокрема постачанням далекобійних ракет Tomahawk, які не підпадають під дію РСМД.

9М729 вдарила по селу Лапаївка на Львівщині

Ракета 9М729, яка може нести ядерну боєголовку, має дальність польоту до 2500 км і порушує ліміт у 500 км, встановлений договором РСМД.

Cтарший науковий співробітник аналітичного центру Pacific Forum Вільям Альберке зазначив, що ракета призначена для ураження цілей у Європі. Джон Форман, колишній військовий аташе Великобританії у Москві та Києві, попередив: ядерний потенціал 9М729 загрожує безпеці Європи, а не лише України.

Міністерство оборони РФ на запит про коментар не відповіло. Білий дім також не коментував інформацію про застосування 9М729. Водночас, як нагадує агенція, днями Трамп наказав відновити ядерні випробування США через "програми інших країн".

Договір РСМД 1987 року забороняв наземні балістичні та крилаті ракети дальністю 500-5500 км. У 2019-му обидві сторони вийшли з нього через взаємні звинувачення у порушеннях.