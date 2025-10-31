Politico: Єврокомісія може оскаржити у суді невизнання Польщею, Угорщиною і Словаччиною оновленої торговельної угоди ЄС та України

Європейська Комісія не виключає можливості подання позову до суду на Польщу, Угорщину та Словаччину, які залишили чинними заборону на українські агротовари після набуття оновленої торговельної угоди між Європейським Союзом та Україною, повідомило видання Politico.

"Польща, Угорщина та Словаччина відкрито кидають виклик зусиллям із перезавантаження торгових відносин після набуття чинності переглянутої торговельної угоди з Києвом. Заборони, що розповсюджуються на українське зерно та іншу сільськогосподарську продукцію, порушують правила єдиного ринку ЄС, які забороняють національні торгові бар'єри", - пише видання.

Крім того, воно зауважує, що виявлена непокора демонструє, наскільки політично напруженими стали торговельні відносини ЄС з Україною: три країни фактично кидають виклик Брюсселю і звинувачують його у наданні пріоритету Києву перед членами ЄС щодо забезпечення дотримання торговельної угоди.

"Ми не бачимо жодних підстав для збереження цих національних заходів", - заявив наступного дня після набуття чинності нової торговельної угоди між ЄС та Україною заступник прес-секретаря Єврокомісії Олаф Гілл і спробував розвіяти побоювання членів ЄС щодо негативних наслідків від надходження на ринок українського імпорту.

Гілл також зауважив, що виконавча влада ЄС "підсилить контакти" з непохитними столицями. Відповідаючи на запитання про те, чи не розглядає Європейська Комісія можливість подання позову в суд із огляду на нехтування спільним рішенням, Гілл зазначив, що "розглядаються всі варіанти".

"Брюссель не поспішав вживати заходів з моменту введення заборон у 2023 році, сподіваючись, що оновлена торговельна угода зробить їх непотрібними. Чиновники, знайомі з переговорами, кажуть, що політичні мотиви також грають свою роль. Судовий позов проти Польщі може загострити відносини з проєвропейським урядом Дональда Туска, а виокремлення для подання позову винятково проти Угорщини та Словаччини виглядатиме як подвійні стандарти", - зазначило Politico.

Як повідомлялося, Міністерство сільського господарства Польщі офіційно заявило, що не скасовуватиме заборону проти чутливих українських агротоварів. Міністр сільського господарства Угорщини Іштван Надь звинуватив Брюссель у "пріоритетній увазі до українських інтересів".

Словацький аграрний міністр Річард Такач назвав у соцмережі Х гарантії нової угоди "недостатньо сильними" для захисту місцевих виробників і припустив, що Братислава наслідуватиме приклад Польщі та Угорщини.

Оновлена угода, схвалена країнами ЄС 13 жовтня, замінює тимчасову лібералізацію торгівлі, запроваджену після вторгнення Росії у 2022 році, і забезпечує стабільну основу для українського експорту із одночасним запровадженням гарантій для європейських фермерів.