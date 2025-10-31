Авторизация

Дрони атакували енергооб'єкти в трьох областях РФ

 

Безпілотники атакували енергетичні об'єкти в трьох областях Росії, повідомляють телеграм-канали.

Shot інформує, що впродовж ночі 31 жовтня місцеві жителі чули вибухи і звуки роботи ППО в Орлі, Ярославлі та Владимирі.

Згідно з OSINT-аналізом телеграм-каналу Astra, один із ударів по ТЕЦ в Орлі припав по відкритому розподільчому пристрою, після чого в обласному центрі зникло світло.

«Внаслідок збиття БпЛА сталося падіння уламків на території ТЕЦ міста Орла, що спричинило пошкодження обладнання електропостачання. Постраждалих та займання на об'єкті немає, на місці події перебувають співробітники спеціальних служб», - писав уночі 31 жовтня губернатор Орловської області Андрій Кличков.

У Владимирі після удару дрона розпочалася пожежа на електропідстанції «Владімірская», в Ярославлі під час атаки закривали місцевий аеропорт.

Після початку повномасштабного вторгнення Росії різні об'єкти на території РФ зазнають повітряних ударів. Найчастіше в 2024 і 2025 роках ціллю атак ставали нафтопереробні заводи (НПЗ).

Більшість атак Генштаб ЗСУ підтверджував, заявляючи, що Сили оборони України «системно реалізують заходи, спрямовані на зниження бойового потенціалу російських окупаційних військ, а також на примушення РФ до припинення збройної агресії проти України».
За матеріалами: Радіо Свобода
Ключові теги: Росія
 

