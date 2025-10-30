Нідерланди виділяють 10 млн євро на підтримку кібербезпеки України

Міністр закордонних справ Нідерландів Девід ван Віл оголосив про виділення 10 мільйонів євро на британську кіберпрограму для України.

Про це він написав у соцмережі Х.

Міністр наголосив, що російські кібератаки проти України не є поодинокими випадками й така гібридна військова кампанія ставить під загрозу європейську безпеку.

«Велика Британія є нашим цінним партнером у зміцненні стійкості України. Сьогодні Нідерланди оголосили про виділення 10 мільйонів євро на британську кіберпрограму для України», - написав Девід ван Віл.

Він підкреслив, що цим внеском Нідерланди підтримують роботу Талліннського механізму - провідної міжнародної коаліції з кіберпідтримки України.

Нагадаємо, 28 жовтня Девід ван Віл під час візиту до Києва оголосив про виділення 25 мільйонів євро на підтримку енергетики України. Ці кошти підуть на придбання обладнання, термінові ремонти та закупівлю газу.