Міністри G7 обговорять підтримку України на тлі енергетичної кризи

Підтримка енергетичної інфраструктури України обговорюватиметься під час зустрічі міністрів енергетики G7 у Торонто цього тижня.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, про це заявили у Міністерстві природних ресурсів Канади.

"Серед енергетичних пріоритетів, які просуває Канада, - подальша непохитна підтримка України на тлі енергетичної кризи, спричиненої прицільними російськими ударами по газовій та атомній інфраструктурі", - йдеться у поширеній заяві.

Зазначається, що під час саміту йтиметься також про видобуток критичних мінералів, пришвидшення переходу до чистих джерел енергії, підвищення енергетичної безпеки й інші теми. "Протягом двох днів обговорення сприятимуть розробці спільного плану дій, що збалансує зростання та сталий розвиток, а також зміцнить конкурентні ринки, заохотивши приватні інвестиції", - наголосили у міністерстві.