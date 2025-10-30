Зеленський продовжив воєнний стан і загальну мобілізацію ще на 90 днів

Президент України Володимир Зеленський підписав законопроєкти № 14128 і № 14129, якими подовжується воєнний стан і загальна мобілізація в Україні ще на 90 днів - з 5 листопада 2025 до 3 лютого 2026 року.

Відповідні позначки з'явилися в картках законопроєктів на сайті парламенту.

Як повідомлялося, воєнний стан було запроваджено 24 лютого 2022 року у зв'язку з повномасштабним вторгненням Росії в Україну.