Зеленський продовжив воєнний стан і загальну мобілізацію ще на 90 днів
17:36 30.10.2025 |
Президент України Володимир Зеленський підписав законопроєкти № 14128 і № 14129, якими подовжується воєнний стан і загальна мобілізація в Україні ще на 90 днів - з 5 листопада 2025 до 3 лютого 2026 року.
Відповідні позначки з'явилися в картках законопроєктів на сайті парламенту.
Як повідомлялося, воєнний стан було запроваджено 24 лютого 2022 року у зв'язку з повномасштабним вторгненням Росії в Україну.
