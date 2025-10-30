Авторизация

Зеленський продовжив воєнний стан і загальну мобілізацію ще на 90 днів

17:36 30.10.2025 |

Політика

 

Президент України Володимир Зеленський підписав законопроєкти № 14128 і № 14129, якими подовжується воєнний стан і загальна мобілізація в Україні ще на 90 днів - з 5 листопада 2025 до 3 лютого 2026 року.

Відповідні позначки з'явилися в картках законопроєктів на сайті парламенту.

Як повідомлялося, воєнний стан було запроваджено 24 лютого 2022 року у зв'язку з повномасштабним вторгненням Росії в Україну.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,9701
  0,0414
 0,10
EUR
 1
 48,5132
  0,3525
 0,72

Курс обміну валют на сьогодні, 09:51
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,6748  0,01 0,02 42,2607  0,02 0,04
EUR 48,5852  0,05 0,11 49,2800  0,06 0,12

Міжбанківський ринок на сьогодні, 17:00
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,8500  0,15 0,36 41,8800  0,15 0,36
EUR 48,4300  0,51 1,04 48,4600  0,51 1,04

