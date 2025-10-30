Фінансові новини
- |
- 30.10.25
- |
- 14:18
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
|
|
"Жодного разу не впасти – це не найбільша заслуга в життя. Головне кожен раз підніматися"
Нельсон Мандела
Словенія продовжуватиме військову підтримку України - глава МЗС
13:14 30.10.2025 |
Міністерка закордонних справ Словенії Таня Файон, яка перебуває у Києві із візитом, запевнила у продовженні допомоги Україні.
Як повідомляє кореспондент "Інтерфакс-Україна", про це вона повідомила на спільній пресконференції з українським колегою Андрієм Сибігою у Києві у четвер.
"Ми підтримуємо Україну також у військовій сфері. Ми надали багато та швидко, наскільки можемо. Також ми доєдналися до PURL, особливо, коли йдеться про забезпечення протиповітряної оборони. І ми продовжуватимемо робити все необхідне", - сказала Файон.
Окремо вона наголосила, що Словенія також є учасником "Коаліції охочих", і маємо намір продовжувати брати участь у місії EUMAM та у підготовці українських Збройних сил.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|Польща знайшла нову причину не скасовувати заборону на агроекспорт з України
ТОП-НОВИНИ
|Трамп доручив Пентагону відновити випробування ядерної зброї
|Трамп: Китай буде співпрацювати зі США в питанні війни РФ проти України
|Справа екскерівника «Укренерго» Кудрицького. Судять (не) за блекаути?
|Dragon Capital погіршив прогноз зростання ВВП України у 2025р. до 1,7% через атаки на критичну інфраструктуру
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Замовлення автобуса: Послуга оренди для групових перевезень
|Як скласти бізнес-план для інвестора чи гранту: покрокова інструкція та ключові розрахунки
У РУБРИЦІ
|Словенія продовжуватиме військову підтримку України - глава МЗС
|Справа екскерівника «Укренерго» Кудрицького. Судять (не) за блекаути?
|Україна вперше виступила проти резолюції ООН про припинення блокади Куби. Це відповідь на участь кубинців у війні
|Апеляційний суд Парижу відмовив НАБУ та САП в екстрадиції Жеваго
|П'ять нардепів заявили про готовність взяти ексочільника «Укренерго» на поруки – депутат
|ВМС ЗСУ поповнилися новими швидкісними катерами Combat Boat 90
|Голову фінкомітету Ради Гетманцева звинувачують у плагіаті в дисертації
Бізнес
|Uber, Stellantis, NVIDIA та Foxconn створять спільний сервіс роботаксі
|Microsoft додає режим Copilot Mode в Edge, щоб конкурувати з браузером ChatGPT Atlas від OpenAI
|Nvidia інвестує $1 млрд у Nokia: акції фінської компанії злетіли на 26%
|OpenAI офіційно переходить на комерційну основу
|Qualcomm виходить на ринок ШІ-чипів, щоб конкурувати з NVIDIA
|Škoda відмовиться від механічних коробок передач, — Škoda Trade Unionist
|Microsoft представила Mico — нового AI-помічника в стилі Clippy для пристроїв з Copilot+