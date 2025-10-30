Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Словенія продовжуватиме військову підтримку України - глава МЗС

 

Міністерка закордонних справ Словенії Таня Файон, яка перебуває у Києві із візитом, запевнила у продовженні допомоги Україні.

Як повідомляє кореспондент "Інтерфакс-Україна", про це вона повідомила на спільній пресконференції з українським колегою Андрієм Сибігою у Києві у четвер.

"Ми підтримуємо Україну також у військовій сфері. Ми надали багато та швидко, наскільки можемо. Також ми доєдналися до PURL, особливо, коли йдеться про забезпечення протиповітряної оборони. І ми продовжуватимемо робити все необхідне", - сказала Файон.

Окремо вона наголосила, що Словенія також є учасником "Коаліції охочих", і маємо намір продовжувати брати участь у місії EUMAM та у підготовці українських Збройних сил.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
Ключові теги: Словенія
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 42,0115
  0,0716
 0,17
EUR
 1
 48,8657
  0,1127
 0,23

Курс обміну валют на сьогодні, 09:51
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,6748  0,01 0,02 42,2607  0,02 0,04
EUR 48,5852  0,05 0,11 49,2800  0,06 0,12

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:40
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,9800  0,02 0,05 42,0100  0,02 0,05
EUR 48,7900  0,15 0,31 48,8250  0,14 0,30

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес