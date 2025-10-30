Словенія продовжуватиме військову підтримку України - глава МЗС

Міністерка закордонних справ Словенії Таня Файон, яка перебуває у Києві із візитом, запевнила у продовженні допомоги Україні.

Як повідомляє кореспондент "Інтерфакс-Україна", про це вона повідомила на спільній пресконференції з українським колегою Андрієм Сибігою у Києві у четвер.

"Ми підтримуємо Україну також у військовій сфері. Ми надали багато та швидко, наскільки можемо. Також ми доєдналися до PURL, особливо, коли йдеться про забезпечення протиповітряної оборони. І ми продовжуватимемо робити все необхідне", - сказала Файон.

Окремо вона наголосила, що Словенія також є учасником "Коаліції охочих", і маємо намір продовжувати брати участь у місії EUMAM та у підготовці українських Збройних сил.