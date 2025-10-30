Авторизация

НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Україна вперше виступила проти резолюції ООН про припинення блокади Куби. Це відповідь на участь кубинців у війні

Україна вперше виступила проти резолюції ООН про припинення блокади Куби. Це відповідь на участь кубинців у війні

 

Україна проголосувала проти резолюції Генеральної Асамблеї ООН «Необхідність припинення американської блокади Куби» через те, що громадяни країни поповнюють лави російських збройних сил.

Про це повідомив міністр закордонних справ Андрій Сибіга.

Як пояснив голова української дипломатії, цей крок не є раптовим, а має «серйозні підстави».

«Ми пам'ятаємо побажання кубинського Президента "успіхів" путіну в його агресивній війні проти України. Ми його добре чули», - наголосив Сибіга.

Цього року Київ вирішив закрити українське посольство в Гавані та знизити рівень дипломатичних відносин.

За словами міністра, ці кроки спрямовані не проти кубинського народу, а проти бездіяльності влади у відповідь на масовий призов кубинських громадян до російської армії.

«Тисячі з них підписали контракти, поповнивши лави солдатів, які беруть безпосередню участь у бойових діях на українській землі. Небажання Гавани зупинити масове залучення своїх громадян до війни росії проти України є співучастю в агресії і має бути засуджене найрішучішим чином», - заявив Сибіга.

За підрахунками Сполучених Штатів, проти України разом з росіянами воюють від 1000 до 5000 кубинців.

Про американську блокаду Куби

Йдеться про систему економічних санкцій, введених США проти Куби. Це найтриваліше торгове ембарго в сучасній історії.

Вперше США наклали ембарго на продаж зброї Кубі 14 березня 1958 року, за часів режиму Фульхенсіо Батисти. Вже 19 жовтня 1960 року, майже через два роки після того, як кубинська революція призвела до повалення режиму Батісти, США наклали ембарго на експорт, за винятком харчів і медикаментів, після того, як Куба націоналізувала американські нафтопереробні заводи без компенсації. За два роки ембарго розширили, тож воно охопило майже весь експорт.

З 1992 року Генеральна Асамблея ООН щороку ухвалює резолюцію з вимогою припинити економічне ембарго Куби, причому США та Ізраїль є єдиними країнами, які послідовно голосують проти цих резолюцій. Україна ж вперше виступила проти резолюції, до цього вона кілька разів утримувалася від голосування.
За матеріалами: hromadske.ua
Ключові теги: Куба
 

