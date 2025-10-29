Фінансові новини
П'ять нардепів заявили про готовність взяти ексочільника «Укренерго» на поруки – депутат
17:24 29.10.2025 |
П'ять народних депутатів від трьох політичних сил заявили про готовність взяти ексочільника НЕК "Укренерго" Володимира Кудрицького на поруки, повідомив народний депутат Ярослав Железняк (фракція "Голос") у телеграм-каналі у середу.
Раніше він також написав, що судове засідання стосовно обрання запобіжного заходу Кудрицьому розпочнеться в четвер о 15:20 в Печерському райсуді Києва.
Наразі у засіданні суду триває технічна перерва.
Як повідомлялося, співробітники ДБР повідомили про підозру львівському бізнесмену Ігорю Гринкевичу та затримали ексголову правління "Укренерго" Кудрицького за підозрою у шахрайському заволодінні коштами державного підприємства "Укренерго".
За інформацією Бюро, у 2018 році під час тендерів на реконструкцію зовнішнього огородження підстанцій Південної та Західної енергосистем посадовець вступив у змову з представниками приватної компанії.
На той час, уточнюють в ДБР, він обіймав посаду заступника директора з інвестицій ДП "НЕК "Укренерго".
"Між сторонами було укладено два договори на загальну суму понад 68 млн грн. Після цього держпідприємство перерахувало підряднику понад 13,7 млн грн авансових платежів, які зловмисники привласнили", - наголошують в Бюро.
