ВМС ЗСУ поповнилися новими швидкісними катерами Combat Boat 90
12:24 29.10.2025 |
Військово-Морські Сили Збройних Сил України поповнилися новими катерами Combat Boat 90. Про це повідомив командувач ВМС ЗСУ віце-адмірал Олексій Неїжпапа.
"Нещодавно Військово-Морські Сили України отримали Combat Boat 90 від Швеції та Норвегії. Такі катери вже перебувають на озброєнні нашого флоту, і тепер їх стало ще більше - сформовано повний дивізіон на базі цієї техніки", - заявив він.
За словами віце-адмірала, CB90 входять до числа найкращих у світі та використовуються у багатьох країнах, зокрема в державах-членах НАТО. Ці катери швидкісні, маневрові та надійні. Вони призначені для виконання різноманітних завдань: від десантування особового складу й оборони узбережжя до патрулювання та захисту цивільного судноплавства.
"Катери оснащені відповідно до вимог сучасної війни на морі, а екіпажі пройшли повну підготовку для ефективного використання всіх можливостей техніки. Особисто протестував Combat Boat 90 у дії. Переконаний, що ці катери стануть потужним інструментом у руках наших воїнів", - підкреслив Олексій Неїжпапа.
Навесні 2025 року командир спецпідрозділу ГУР із позивним "Швед" розповідав, що ці катери активно застосовуються для розвідки, логістичного забезпечення, десантування особового складу, а також підтримки операційна стратегічно важливих напрямках, зокрема на острові Зміїний.
|У Росії дрони атакували НПЗ та хімзавод, закривалися понад 10 аеропортів - ЗМІ
|Генпрокурор Кравченко підтвердив оголошення підозри Труханову
|Нетаньяху наказав вдарити по Газі через порушення перемир'я ХАМАСом
|У Верховній Раді зареєстровано законопроект про «реєстр дропів»
|Житловий фонд Києва почнуть підключати до тепла 29 жовтня протягом 7 днів – мер
|Замовлення автобуса: Послуга оренди для групових перевезень
|Як скласти бізнес-план для інвестора чи гранту: покрокова інструкція та ключові розрахунки
|ВМС ЗСУ поповнилися новими швидкісними катерами Combat Boat 90
|Голову фінкомітету Ради Гетманцева звинувачують у плагіаті в дисертації
|У Росії дрони атакували НПЗ та хімзавод, закривалися понад 10 аеропортів - ЗМІ
|Генпрокурор Кравченко підтвердив оголошення підозри Труханову
|У США очікують ще $2 млрд на закупівлю американської зброї Україні через PURL
|Кличко: У Страсбурзі підписали меморандум щодо впровадження Громадських асамблей у містах України
|Єврокомісія пропонує державам ЄС дати «зелене світло» переговорам з Україною в компоненті GOVSATCOM
|Nike показала перше взуття з електроприводом
|Повернення до бензину: Porsche втратив майже мільярд євро
|Китай представив UBIOS — власну альтернативу BIOS та UEFI для уникнення західних технологій
|OpenAI анонсувала нові функції для ШІ-браузера ChatGPT Atlas
|Величезне оновлення Windows 11 принесе нове меню «Пуск» і більше помітних змін, ніж 25H2
|Мінцифри проводить державний хакатон зі створення ШІ-сервісів
|Рекорд: Skoda Superb TDI проїхав 2831 км на одному баку