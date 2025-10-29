Авторизация

ВМС ЗСУ поповнилися новими швидкісними катерами Combat Boat 90

29.10.2025

Політика

ВМС ЗСУ поповнилися новими швидкісними катерами Combat Boat 90

 

Військово-Морські Сили Збройних Сил України поповнилися новими катерами Combat Boat 90. Про це повідомив командувач ВМС ЗСУ віце-адмірал Олексій Неїжпапа.

"Нещодавно Військово-Морські Сили України отримали Combat Boat 90 від Швеції та Норвегії. Такі катери вже перебувають на озброєнні нашого флоту, і тепер їх стало ще більше - сформовано повний дивізіон на базі цієї техніки", - заявив він.

За словами віце-адмірала, CB90 входять до числа найкращих у світі та використовуються у багатьох країнах, зокрема в державах-членах НАТО. Ці катери швидкісні, маневрові та надійні. Вони призначені для виконання різноманітних завдань: від десантування особового складу й оборони узбережжя до патрулювання та захисту цивільного судноплавства.

"Катери оснащені відповідно до вимог сучасної війни на морі, а екіпажі пройшли повну підготовку для ефективного використання всіх можливостей техніки. Особисто протестував Combat Boat 90 у дії. Переконаний, що ці катери стануть потужним інструментом у руках наших воїнів", - підкреслив Олексій Неїжпапа.

Навесні 2025 року командир спецпідрозділу ГУР із позивним "Швед" розповідав, що ці катери активно застосовуються для розвідки, логістичного забезпечення, десантування особового складу, а також підтримки операційна стратегічно важливих напрямках, зокрема на острові Зміїний.

За матеріалами: oboronka.mezha.ua
 

