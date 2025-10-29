Авторизация

НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Голову фінкомітету Ради Гетманцева звинувачують у плагіаті в дисертації

09:58 29.10.2025 |

Політика

 

Голову парламентського Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данила Гетманцева звинувачують у наявності академічного плагіату в його кандидатській дисертації, йдеться на громадському ресурсі "Плагіат і фальсифікації в наукових працях".

"Академічний плагіат був виявлений на сс. 15-36 та 117, - усього на 23 сторінках, що становить 13% основного тексту, а також на с. 5... Джерел плагіату було знайдено два", - йдеться в повідомленні щодо кандидатської дисертації на тему "Банківська таємниця: особливості її нормативно-правового регулювання в Україні та в законодавстві зарубіжних країн", яке опубліковано в середу.

Зазначається, що робота була захищена Гетманцевим в 2004 році у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка.

Як повідомлялося, 22 жовтня ресурс "Плагіат і фальсифікації в наукових працях" звинуватив колишнього ректора Маріупольського державного університету, заступника міністра освіти і науки України Миколу Трофименка у наявності академічного плагіатув його дисертаціях.

В квітні 2025 року громадська ініціатива "Дисергейт" звинуватило заступника міністра освіти і науки, депутата Київської міської ради від партії "Слуга народу" Андрія Вітренка у наявності академічного плагіату в його наукових статтях і кандидатській дисертації. Зокрема, зазначалося, що роботи Вітренка містять збіги текстів, перефразування та перестановки слів місцями, а також ряд інших порушень академічної доброчесності, зокрема, плагіатробіт російських та казахстанських вчених. В липні Комітет з питань етики Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти (НАЗЯВО) прийняв до розгляду скаргу на плагіатВітренка. Сам Вітренко заявляє, що не толерує академічний плагіат, і якщо НАЗЯВО не доведе наявність плагіату в його роботах, він подаватиме в суд щодо захисту честі та гідності.

27 лютого 2024 року НАЗЯВО закликало Міністерство освіти і науки позбавити ексміністра освіти Сергія Шкарлета ступеня доктора економічних наук через академічний плагіат у його дисертації. Пізніше Київський окружний адміністративний суд визнав протиправними та скасував рішення НАЗЯВО щодо виявлення плагіату в дисертації Шкарлета. Сам Шкарлет заперечує наявність плагіату у своїх роботах.

У березні 2023 року міністр освіти і науки Оксен Лісовий подав свою дисертацію в НАЗЯВО на перевірку на предмет плагіату, але у травні 2023 року добровільно відмовився від наукового ступеня, що призвело до зупинення процесу перевірки його дисертації на плагіат. У серпні 2024 року Лісовий визнав, що в його дисертації були збіги, і заявив, що свого часу пішов на компроміс із тією культурою, яка існувала в академічному середовищі.

У 2019 році в рамках тієї самої ініціативи "Дисергейту" "плагіатором року" названо голову комітету ВРУ з питань освіти, науки та інновацій Сергія Бабака. У березні 2023 року Бабак подав свою дисертацію в НАЗЯВО на перевірку на предмет плагіату. Пізніше, у травні 2023 року, Бабак добровільно відмовився від наукового ступеня, що привело до зупинення процесу перевірки його дисертації на плагіат.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 42,0831
  0,0127
 0,03
EUR
 1
 48,9784
  0,0042
 0,01

Курс обміну валют на сьогодні, 10:12
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,6832  0,06 0,15 42,2758  0,06 0,14
EUR 48,6371  0,10 0,20 49,3371  0,07 0,15

Міжбанківський ринок на сьогодні, 12:00
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,9850  0,03 0,08 42,0150  0,04 0,08
EUR 48,9700  0,04 0,08 48,9100  0,06 0,12

Бізнес