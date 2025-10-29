У США очікують ще $2 млрд на закупівлю американської зброї Україні через PURL

Посол США при НАТО Метью Вітакер сказав, що до кінця 2025 року ініціатива PURL із закупівлі американської зброї для України в найближчі місяці може зібрати ще два мільярди доларів.

Як пише "Європейська правда", про це він повідомив в інтервʼю Bloomberg.

За словами Вітакера, за механізмом PURL "зобов'язання поступово виконуються".

"Ще близько 2 мільярдів доларів або більше ми очікуємо залучити (через PURL. - Ред.) протягом наступних кількох місяців, і ми сподіваємося, що це буде зроблено дуже скоро", - додав він.

Американський посол очікує, що у 2026 році через PURL планують зібрати 12-15 мільярдів доларів, "необхідних для закупівлі вкрай важливого озброєння, яке потрібно Україні для самооборони та продовження боротьби на передовій".

"І я думаю, що це ще один приклад того, як Європа активізується, як наші союзники по НАТО тут, на континенті, активізуються і підтримують Україну в захисті, в кінцевому рахунку, європейського континенту", - сказав Вітакер.

Нагадаємо, в межах програми PURL, започаткованої президентом Дональдом Трампом і генсеком НАТО Марком Рютте в липні 2025 року, союзники НАТО купують американську зброю для України.

Станом на жовтень через PURL зібрали 2 мільярди доларів. Того ж місяця в межах зустрічі міністрів оборони держав Альянсу стало відомо про долучення до програми переважної більшості членів НАТО.