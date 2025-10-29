Кличко: У Страсбурзі підписали меморандум щодо впровадження Громадських асамблей у містах України

У Страсбурзі був підписаний Меморандум про взаєморозуміння з Конгресом місцевих і регіональних влад Ради Європи щодо впровадження в Києві та інших українських містах Громадської асамблеї, повідомив у вівторок мер Києва та голова Асоціації міст України Віталій Кличко.

"У Страсбурзі підписали Меморандум про взаєморозуміння з Конгресом місцевих і регіональних влад Ради Європи щодо впровадження Громадської асамблеї. Київ, а також Львів, Рівне, Звягель, Славутич, що входять в Асоціацію міст України, першими в Україні впроваджують Громадські асамблеї. Це - ефективний досвід європейських партнерів для взаємодії місцевої влади з громадою у вирішенні різних питань життя громади", - написав мер української столиці на сайті.

Зокрема, зазначив він, в українських реаліях йтиметься, й про залучення мешканців міст в питаннях підтримки ветеранів та їх сімей, допомозі в адаптації ветеранів до мирного життя в суспільстві та в пропозиціях та ідеях мешканців щодо майбутнього відновлення громад.

Також мер Києва зустрівся у Страсбурзі з Генеральним секретарем Ради Європи Аленом Берсе.

"Подякував партнерам за допомогу у проведенні реформи з децентралізації й впровадженні Європейської хартії місцевого самоврядування в Україні. Асоціація міст України системно співпрацює з Радою Європи, Конгресом місцевих та регіональних влад для захисту місцевого самоврядування та демократії в Україні", - наголосив Кличкою

Зокрема, була спільно напрацьована Концепція відновлення місцевого самоврядування України.

"Сьогодні нам, як ніколи, потрібна підтримка Ради Європи. Оскільки тиск на органи місцевого самоврядування посилюється. І це - загрозлива ситуація. Особливо, в умовах війни. Ми не повинні втратити демократичних здобутків України! І партнери готові нам допомагати", - підсумував він.

Як повідомлялось, Кличко звернувся до президента Конгресу місцевих і регіональних влад Ради Європи Марка Коолса, щоб в Україну прибула моніторингова місія зважаючи на те, що європейські партнери, за його словами, отримують інформацію про тиск центральної влади на місцеве самоврядування, повідомляється на сайті міського голови у вівторок.