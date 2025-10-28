Фінансові новини
- 28.10.25
- 14:15
- RSS
- мапа сайту
Єврокомісія пропонує державам ЄС дати «зелене світло» переговорам з Україною в компоненті GOVSATCOM
14:06 28.10.2025 |
Європейська комісія запропонувала державам-членам Європейського Союзу ухвалити рішення щодо початку переговорів з Україною з метою подальшої участі Києва в компоненті Урядового супутникового зв'язку (GOVSATCOM) Космічної програми Європейського Союзу та Програмі безпечного зв'язку Союзу.
Про відповідне рішення Європейської комісії у вівторок повідомляє пресслужба інституції.
"GOVSATCOM розроблено для забезпечення безпечних та стійких можливостей супутникового зв'язку шляхом об'єднання та спільного використання існуючих супутникових ресурсів держав-членів та приватних операторів. Посилення співпраці в компоненті GOVSATCOM є наступним кроком у просуванні участі України в Космічній програмі ЄС", - йдеться у пресрелізі.
В Єврокомісії нагадали, що перший крок було зроблено у квітні 2025 року, коли ЄС обидві сторони підписали угоду про участь України в компонентах Copernicus, космічних погодних явищ та навколоземних об'єктів Космічної програми ЄС.
Як відомо, ця ініціатива доповнює ширші інвестиції ЄС у суверенні космічні можливості, включаючи IRIS², який буде розгорнуто до 2030 року для забезпечення безпечного та стійкого зв'язку по всій Європі та за її межами. Вона також відповідає постійній підтримці ЄС України за допомогою таких інструментів, як SAFE.
Майбутня угода між Україною та ЄС посилить стійкість інфраструктури зв'язку ЄС, забезпечивши додаткові потужності безпечного зв'язку в стратегічно важливому регіоні.
"Переговори знаменують собою ще один крок у поглибленні партнерства між ЄС та Україною у сферах, що є важливими для безпеки та стабільності Європи",- наголосили в Єврокомісії.
У пресрелізі також зазначено, що участь України буде підтверджено після укладення міжнародної угоди відповідно до ст. 218 Договору про функціонування Європейського Союзу (ДФЄС).
Коментуючи рішення Єврокомісії, комісар з питань оборони та космосу Андрюс Кубілюс сказав: "Участь України посилить безпечні космічні можливості Європи у критичний момент. Це вирішальний крок до сильнішої, більш об'єднаної Європи, яка може захистити своїх громадян на землі та в космосі".
