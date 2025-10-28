Авторизация

ДБР затримало ексочільника «Укренерго» Кудрицького

11:08 28.10.2025 |

Політика

 

Державне бюро розслідувань (ДБР) оголосило ще одну підозру бізнесмену Ігору Гринкевичу, який перебуває в СІЗО, та затримало на Львівщині колишнього керівника "Укренерго" Володимира Кудрицького, повідомила "Українська правда" з посиланням на співрозмовника "УП" в правоохоронних органах.

За словами джерела видання, Кудрицькому готують повідомлення про підозру.

За попередньою кваліфікацією, йдеться про шахрайство в особливо великих розмірах та відмивання коштів, отриманих злочинним шляхом.

Слідство вважає, що Кудрицький і Гринкевич могли заволодіти коштами державної компанії під час тендерів на реконструкцію об'єктів енергосистеми ще у 2018 році.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

