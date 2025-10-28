Авторизация

Зеленський: загальний запит на майбутнє української бойової авіації – флот на 250 літаків

11:04 28.10.2025 |

Політика

 

Україна веде три паралельні розмови зі Швецією, Францією та США щодо постачання літаків, загальний запит на майбутнє української бойової авіації - це флот на 250 нових літаків, повідомив президент України Володимир Зеленський.

"Тобто я веду три паралельні розмови щодо літаків - зі шведами, з французами і з американцями ще. А загальний запит на майбутнє нашої бойової авіації - це флот на 250 нових літаків", - сказав Зеленський під час розмови з журналістами.

За словами президента, Україна домовилася зі Швецією, що країни підпишуть договір, і Україна матиме 150 нових "гріпенів".

"Безумовно, це достатньо довгий шлях. Але це дуже хороший варіант. "Гріпени" будуть іти з усім озброєнням. Головне питання - ми домовились про локалізацію "Гріпена". Я вважаю, що це історична домовленість", - додав він.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 42,0704
  0,0735
 0,18
EUR
 1
 48,9742
  0,2074
 0,43

Курс обміну валют на сьогодні, 10:21
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,7469  0,05 0,13 42,3363  0,04 0,09
EUR 48,7350  0,13 0,26 49,4094  0,10 0,19

Міжбанківський ринок на сьогодні, 13:00
  куп. uah % прод. uah %
USD 42,1000  0,02 0,04 42,1300  0,02 0,05
EUR 49,1100  0,12 0,24 49,1400  0,12 0,24

