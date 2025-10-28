Фінансові новини
Зеленський: загальний запит на майбутнє української бойової авіації – флот на 250 літаків
11:04 28.10.2025
Україна веде три паралельні розмови зі Швецією, Францією та США щодо постачання літаків, загальний запит на майбутнє української бойової авіації - це флот на 250 нових літаків, повідомив президент України Володимир Зеленський.
"Тобто я веду три паралельні розмови щодо літаків - зі шведами, з французами і з американцями ще. А загальний запит на майбутнє нашої бойової авіації - це флот на 250 нових літаків", - сказав Зеленський під час розмови з журналістами.
За словами президента, Україна домовилася зі Швецією, що країни підпишуть договір, і Україна матиме 150 нових "гріпенів".
"Безумовно, це достатньо довгий шлях. Але це дуже хороший варіант. "Гріпени" будуть іти з усім озброєнням. Головне питання - ми домовились про локалізацію "Гріпена". Я вважаю, що це історична домовленість", - додав він.
