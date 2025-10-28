Фінансові новини
Справу щодо голови АМКУ Кириленка та його дружини скерували до суду
23:52 27.10.2025 |
Прокурор САП за матеріалами детективів НАБУ направив до суду обвинувальний акт за обвинуваченням керівника Антимонопольного комітету України та його близької особи в недекларуванні майна й пособництві в незаконному збагаченні відповідно.
Про це інформує пресслужба САП.
У межах досудового розслідування встановлено, що в декларації за 2024 рік посадовець не вказав дані про 20 об'єктів нерухомості та люксовий автомобіль, набуття яких йому інкримінується в іншому кримінальному провадженні - за фактом незаконного збагачення.
Крім того, члена сім'ї чиновника звинувачують у пособництві в незаконному збагаченні на понад 72 млн грн.
Нагадаємо:
В березні 2024 року журналісти-розслідувачі "Схем" з'ясували, що родина колишнього голови Донецької ОВА, а тепер очільника АМКУ Павла Кириленка у період 2020-2023 років придбала нерухомість і автівки загальною вартістю понад 70 мільйонів гривень.
САП та НАБУ після розслідування "Схем" розпочали кримінальне провадження щодо голови Антимонопольного комітету Павла Кириленка.
В серпні 2024 року НАБУ за погодженням прокурора САП повідомили про підозру у незаконному збагаченні на 56,2 млн грн та декларуванні недостовірної інформації голові АМКУ Павлу Кириленку.
5 червня Кириленку повідомили про нову підозру у недекларуванні майна. Також повідомлено про підозру його дружині - у пособництві в незаконному збагаченні.
6 червня Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід дружині очільника Антимонопольного комітету Павла Кириленка Аллі у вигляді застави 9 мільйонів гривень.
В липні антикорупційні органи відкрили для ознайомлення матеріали у справі за підозрою чинного керівника АМКУ у недекларуванні майна Павла Кириленка та його дружини Алли - у пособництві в незаконному збагаченні.
В серпні судді Вищого антикорупційного суду відмовилися відсторонити від посади голову АМКУ Павла Кириленка, якого обвинувачують у незаконному збагаченні та недостовірному декларуванні.
