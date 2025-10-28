Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Вадефуль: Ця зима має вирішальне значення для України

 

Міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль (Johann Wadephul) закликав західних союзників до рішучої підтримки України.

"Ця зима має вирішальне значення. Україна повинна залишатися здатною до оборони", - сказав міністр у понеділок, 27 жовтня, цитує агентство Reuters. Він додав, що Україна може в будь-який час покладатися на Німеччину.

Вадефуль висловив переконання, що на саміті Європейського Союзу у грудні буде дозволено використання заморожених російських активів для підтримки України. Він визнав, що це юридично складний план, згадавши минулий саміт ЄС, на якому рішення не було ухвалене. "Але ми йдемо за графіком. Я припускаю, що, якщо (Європейська. - Ред.) Комісія представить відповідні плани - рішення можна буде ухвалено у грудні", - додав міністр.

ФРН підтримує надання "репараційного кредиту" Україні

На початку жовтня Єврокомісія представила технічну пропозицію, яка передбачає надання Україні 140 мільярдів євро "репараційного кредиту" за рахунок заморожних російських активів. Росія, згідно з планом, отримає гроші назад лише за умови виплати репарацій після закінчення війни.

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц (Friedrich Merz) підтримав надання Україні такого кредиту. На його думку, кошти слід спрямувати винятково на фінансування закупівлі озброєння для України, а не на загальні бюджетні цілі. Водночас канцлер ФРН застеріг від конфіскації російських активів.
За матеріалами: Deutsche Welle
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 42,0704
  0,0735
 0,18
EUR
 1
 48,9742
  0,2074
 0,43

Курс обміну валют на вчора, 10:04
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,6944  0,13 0,31 42,2991  0,15 0,36
EUR 48,6081  0,20 0,41 49,3141  0,25 0,50

Міжбанківський ринок на вчора, 17:00
  куп. uah % прод. uah %
USD 42,0850  0,02 0,05 42,1100  0,02 0,04
EUR 48,9900  0,08 0,16 49,0200  0,08 0,16

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес