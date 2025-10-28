Вадефуль: Ця зима має вирішальне значення для України

Міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль (Johann Wadephul) закликав західних союзників до рішучої підтримки України.

"Ця зима має вирішальне значення. Україна повинна залишатися здатною до оборони", - сказав міністр у понеділок, 27 жовтня, цитує агентство Reuters. Він додав, що Україна може в будь-який час покладатися на Німеччину.

Вадефуль висловив переконання, що на саміті Європейського Союзу у грудні буде дозволено використання заморожених російських активів для підтримки України. Він визнав, що це юридично складний план, згадавши минулий саміт ЄС, на якому рішення не було ухвалене. "Але ми йдемо за графіком. Я припускаю, що, якщо (Європейська. - Ред.) Комісія представить відповідні плани - рішення можна буде ухвалено у грудні", - додав міністр.

ФРН підтримує надання "репараційного кредиту" Україні

На початку жовтня Єврокомісія представила технічну пропозицію, яка передбачає надання Україні 140 мільярдів євро "репараційного кредиту" за рахунок заморожних російських активів. Росія, згідно з планом, отримає гроші назад лише за умови виплати репарацій після закінчення війни.

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц (Friedrich Merz) підтримав надання Україні такого кредиту. На його думку, кошти слід спрямувати винятково на фінансування закупівлі озброєння для України, а не на загальні бюджетні цілі. Водночас канцлер ФРН застеріг від конфіскації російських активів.