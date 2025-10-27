Фінансові новини
- |
- 27.10.25
- |
- 18:20
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Євросоюз готує «План Б» через блокування Бельгією «репараційного кредиту» для України, – Politico
14:12 27.10.2025 |
Єврокомісія готує альтернативні пропозиції для фінансування України на випадок, якщо Бельгія не припинить блокувати використання заморожених російських активів для надання так званого "репараційного кредиту" для України.
Одним із варіантів може стати збільшення боргу ЄС, повідомляє Politico з посиланням на трьох дипломатів Євросоюзу.
У цьому випадку Європейський Союз буде змушений залучити десятки мільярдів євро у вигляді спільного боргу для підтримки України, адже без нової фінансової допомоги країна може зіткнутися із серйозними труднощами наприкінці першого кварталу 2026 року.
Очікується, що цей варіант буде включено до документа, який Європейська комісія представить столицям ЄС найближчими тижнями разом із двома іншими: механізмом "репараційного кредиту" та третім варіантом - припиненням підтримки України.
За словами співрозмовників видання, третій варіант підтримає лише Угорщина. Однак про можливість збільшення запозичень для підтримки України одразу кілька лідерів країн ЄС згадували під час саміту Європейської Ради минулого четверга.
Однак багато з країн Євросоюзу вже мають велику заборгованість, тому більшість із них, хоча й не всі, розглядають надання "репараційного кредиту" для України з використанням заморожених активів Росії як "найбільш бажаний" варіант, кажуть європейські дипломати.
"Який сенс обговорювати альтернативні рішення? Це ("репараційний кредит", - ред.) - єдине, що у нас є. І ми повинні бути чесними щодо цього", - зауважив один із співрозмовників видання.
Водночас європейські дипломати зауважили, що прем'єр-міністр Бельгії Барт Де Вевер побачив останню юридичну пропозицію Єврокомісії щодо "репараційної позики" лише вранці у день саміту. Тому важко було уявити, що він тоді погодився б на щось, що потенційно може наразити Бельгію на фінансові ризики.
Єврокомісія готує альтернативні пропозиції для фінансування України на випадок, якщо Бельгія не припинить блокувати використання заморожених російських активів для надання так званого "репараційного кредиту" для України.
Одним із варіантів може стати збільшення боргу ЄС, повідомляє Politico з посиланням на трьох дипломатів Євросоюзу.
У цьому випадку Європейський Союз буде змушений залучити десятки мільярдів євро у вигляді спільного боргу для підтримки України, адже без нової фінансової допомоги країна може зіткнутися із серйозними труднощами наприкінці першого кварталу 2026 року.
Очікується, що цей варіант буде включено до документа, який Європейська комісія представить столицям ЄС найближчими тижнями разом із двома іншими: механізмом "репараційного кредиту" та третім варіантом - припиненням підтримки України.
За словами співрозмовників видання, третій варіант підтримає лише Угорщина. Однак про можливість збільшення запозичень для підтримки України одразу кілька лідерів країн ЄС згадували під час саміту Європейської Ради минулого четверга.
Однак багато з країн Євросоюзу вже мають велику заборгованість, тому більшість із них, хоча й не всі, розглядають надання "репараційного кредиту" для України з використанням заморожених активів Росії як "найбільш бажаний" варіант, кажуть європейські дипломати.
"Який сенс обговорювати альтернативні рішення? Це ("репараційний кредит", - ред.) - єдине, що у нас є. І ми повинні бути чесними щодо цього", - зауважив один із співрозмовників видання.
Водночас європейські дипломати зауважили, що прем'єр-міністр Бельгії Барт Де Вевер побачив останню юридичну пропозицію Єврокомісії щодо "репараційної позики" лише вранці у день саміту. Тому важко було уявити, що він тоді погодився б на щось, що потенційно може наразити Бельгію на фінансові ризики.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|Зеленський: Україна й Європа будуть працювати над планом припинення вогню протягом 7-10 днів
ТОП-НОВИНИ
|Шведська Saab хотіла б відкрити завод із виробництва винищувачів Gripen в Україні
|Зеленський каже, що Україна може отримати перші літаки Gripen наступного року
|Макрон заявив, що найближчими днями Україні поставлять нові літаки Mirage
|Учасники «коаліції охочих» розробили план із п'яти пунктів для України
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Замовлення автобуса: Послуга оренди для групових перевезень
|Як скласти бізнес-план для інвестора чи гранту: покрокова інструкція та ключові розрахунки
У РУБРИЦІ
|Єврокомісія: Фокус у питанні фінпідтримки України на 2026-2027 – на росактивах
|Підрив «Північних потоків»: Італія знову дозволила екстрадувати українця
|Євросоюз готує «План Б» через блокування Бельгією «репараційного кредиту» для України, – Politico
|Зеленський: Україна й Європа будуть працювати над планом припинення вогню протягом 7-10 днів
|Шведська Saab хотіла б відкрити завод із виробництва винищувачів Gripen в Україні
|Туск: Зеленський сказав мені, що Україна готова боротись ще два-три роки
Бізнес
|Reuters: Китайський підрозділ Nexperia відновлює продаж мікросхем у Китаї
|Європейці домовилися спільно розробляти конкурента Starlink
|Google розробила квантовий алгоритм, що працює в 13 тис. разів швидше за алгоритм суперкомп'ютерів
|YouTube запускає інструмент для виявлення та видалення deepfake-відео
|Microsoft додає голосове управління у Windows 11
|У США випробували аналіз крові, що може виявити понад 50 видів раку. Результати вражаючі
|Samsung випустила Galaxy XR за $1800 — конкурента Apple Vision Pro з чипом Snapdragon XR2+ Gen 2 та Android XR