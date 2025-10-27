Авторизация

Євросоюз готує «План Б» через блокування Бельгією «репараційного кредиту» для України, – Politico

 

Єврокомісія готує альтернативні пропозиції для фінансування України на випадок, якщо Бельгія не припинить блокувати використання заморожених російських активів для надання так званого "репараційного кредиту" для України.

Одним із варіантів може стати збільшення боргу ЄС, повідомляє Politico з посиланням на трьох дипломатів Євросоюзу.

У цьому випадку Європейський Союз буде змушений залучити десятки мільярдів євро у вигляді спільного боргу для підтримки України, адже без нової фінансової допомоги країна може зіткнутися із серйозними труднощами наприкінці першого кварталу 2026 року.

Очікується, що цей варіант буде включено до документа, який Європейська комісія представить столицям ЄС найближчими тижнями разом із двома іншими: механізмом "репараційного кредиту" та третім варіантом - припиненням підтримки України.

За словами співрозмовників видання, третій варіант підтримає лише Угорщина. Однак про можливість збільшення запозичень для підтримки України одразу кілька лідерів країн ЄС згадували під час саміту Європейської Ради минулого четверга.

Однак багато з країн Євросоюзу вже мають велику заборгованість, тому більшість із них, хоча й не всі, розглядають надання "репараційного кредиту" для України з використанням заморожених активів Росії як "найбільш бажаний" варіант, кажуть європейські дипломати.

"Який сенс обговорювати альтернативні рішення? Це ("репараційний кредит", - ред.) - єдине, що у нас є. І ми повинні бути чесними щодо цього", - зауважив один із співрозмовників видання.

Водночас європейські дипломати зауважили, що прем'єр-міністр Бельгії Барт Де Вевер побачив останню юридичну пропозицію Єврокомісії щодо "репараційної позики" лише вранці у день саміту. Тому важко було уявити, що він тоді погодився б на щось, що потенційно може наразити Бельгію на фінансові ризики.

За матеріалами: БізнесЦензор
Ключові теги: ЄС, Росія
 

