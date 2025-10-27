Авторизация

НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Стефанішина: Україна розраховує на активну роль США у припиненні війни з Росією

 

Україна очікує, що США та інші міжнародні партнери продовжуватимуть чинити тиск на Росію для припинення війни, заявила посол України в США Ольга Стефанішина в ефірі Fox News.

"Поки що поведінка росіян насправді не викликає у нас жодного здивування. Але я думаю, що ми не могли б мати більш сприятливого політичного середовища для того, щоб ця війна дійшла до кінця", - сказала Стефанішина, підкресливши роль санкцій як ефективного інструменту тиску.

Вона додала, що під час поїздки президента США до Азії важливо обговорювати припинення війни та досягнення справедливого миру. "Мій президент мав з ними довгу розмову минулої п'ятниці, тому позиція України дуже чітка. Ми дуже відкриті та прозорі, і ми можемо зробити все необхідне для підтримки цих зусиль", - зазначила посол.

Стефанішина також наголосила на значенні міжнародної підтримки для України: "Ми маємо синхронізований тиск на Російську Федерацію через санкції, і у нас є інструмент для продовження військової допомоги. Йдеться не про політичні гасла, повідомлення чи заяви. Це те, що дійсно допомагає моїй країні вижити, і це ідеальний фон для майбутніх переговорів".

За її словами, війна - це не конфлікт між двома сторонами, а агресія Росії проти мирної демократичної європейської країни з ринковою економікою. "Відтоді було багато маніпуляцій, але бомби все ще там, і наші люди все ще гинуть. Тож ми хочемо, щоб війна закінчилася", - підкреслила Стефанішина.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
Ключові теги: США, Росія
 

