Трамп не хоче «гаяти час» на Путіна без перспективи угоди

 

Президент США Дональд Трамп заявив, що не планує зустрічатися з російським президентом Володимиром Путіним, доки не буде реальної перспективи мирної угоди для припинення війни РФ проти України.

"Я маю знати, що ми збираємося укласти угоду. Я не збираюся витрачати свій час", - сказав Трамп на борту Air Force One в суботу, 25 жовтня, пишуть агентства Reuters і AFP.

Американський президент додав, що завжди мав "чудові відносини" з Путіним, але зараз ситуація його розчаровує.

Скасування зустрічі з Путіним і санкції проти Росії

Трамп і Путін під час телефонної розмови 16 жовтня домовилися провести новий двосторонній саміт у Будапешті. Йому мала передувати зустріч радників високого рівня.

20 жовтня розмову провели державний секретар США Марко Рубіо і міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров. Наступного дня ЗМІ повідомили, що їхня особиста зустріч відкладена через те, що "позиція Росії не зазнала суттєвих змін і залишається максималістською". Сам Лавров заявив, що Росія, як і раніше, виступає проти негайного припинення вогню в Україні.

Це у свою чергу вплинуло на підготовку саміту лідерів у Будапешті. 23 жовтня Трамп оголосив, що зустріч з Путіним скасована: "Мені це просто здалося неправильним. Не було відчуття, що ми досягнемо того, чого повинні досягти".

Крім того, США запровадили санкції проти двох найбільших російських нафтових компаній "Роснефть" та "Лукойл" і їхніх дочірніх компаній. У міністерстві фінансів США заявили, що вдалися до цього кроку через "відсутність серйозної відданості Росії мирному процесу для припинення війни в Україні". Трамп сподівається, що санкції зроблять Путіна "більш розсудливими" і сприятимуть припиненню війни.
За матеріалами: Deutsche Welle
