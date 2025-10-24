Фінансові новини
Стармер: Британія прискорить програму виготовлення 5 тисяч ракет ППО для України
23:23 24.10.2025 |
Прем'єр-міністр Британії Кір Стармер оголосив, що його країна прискорює свою програму з виготовлення понад 5 тисяч ракет для посилення протиповітряної оборони України в зимовий період.
Про це він сказав після зустрічі коаліції рішучих у Лондоні, повідомляє "Європейська правда".
"Ми зміцнюємо протиповітряну оборону України, щоб захистити її мирних жителів і енергетичну інфраструктуру. Сьогодні я оголошую про те, що ми прискорюємо нашу програму, щоб надати Україні понад 5 тисяч ракет Lightweight Multirole Missile", - сказав він.
За його словами, ця програма створила сотні робочих місць у Белфасті і вони працюють над виготовленням додаткових 140 ракет, щоб провести Україну через важку зиму.
Стармер за результатами зустрічі заявив, що до кінця року "коаліція рішучих" налаштована на подальші дії, спрямовані на усунення російських нафти і газу зі світового ринку - Стармер каже, що США "діяли рішуче" зі своїми санкціями і закликав інших зробити ці кроки.
Також він розраховує на прогрес щодо суверенних активів Росії та розблокування мільярдів, які допоможуть фінансувати оборону України.
Крім того, прем'єр Британії закликав до посилення військового тиску на Путіна через подальше надання Україні зброї великої дальності.
Про те, що Україна отримає понад 5 000 ракет-перехоплювачів LMM (Lightweight Multirole Missile) RapidRanger та пускові установки до них стало відомо ще навесні.
