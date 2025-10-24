Україна почала закупівлю ударних вертольотів Viper та транспортних Venom

Робота над закупівлею ударних та транспортних вертольотів для ЗСУ на заміну Ми-24 та Ми-8 нарешті розпочалась і мова йде про легендарні машини від Bell.

Для Збройних Сил України планується закупити вертольоти від американської компанії Bell, а саме: ударні AH-1Z Viper та транспортні UH-1Y Venom. І цей процес вже розпочався з підписання листа про наміри між українським урядом та самим Bell.

Як повідомляє компанія, угода передбачає "оцінку підходів до промислового співробітництва", а також "співробітництва Bell з урядом США" з метою організації продажу через програму Foreign Military Sale, FMS.

І маємо нагадати, що у випадку закупівлі зброї у США це угода не між урядом України та безпосереднім виробником зброї, а між урядами. Тобто український уряд має укласти угоду з американським, а вже той замовить у Bell вертольоти. Водночас закріплена зацікавленість Bell у продажі для ЗСУ своїх машин якраз й означає відкриття ще одного "фронту" роботи з офіційним Вашингтоном з метою пришвидшення цього процесу.

Тим паче, що, як зазначили у Bell: "ця ініціатива розроблялася вже деякий час, і ми з нетерпінням чекаємо на її завершення". І зрештою саме так й будується співпраця із будь-якими поважними оборонними компаніями. Бо у цій ситуації просто неможливо не згадати про скандал "Укроборонпрому" часів Юрія Гусєва із заявою про виробництво на Одеському авіазаводі американського вертольоту, який зрештою виявився не Bell, не Iroquois і не військовим.

Зазначимо, що AH-1Z Viper та UH-1Y Venom - це дуже глибокі й вже останні модернізації легендарних вертольотів - AH-1 Cobra та UH-1 Iroquois. При цьому останній взагалі культова машина часів В'єтнаму. І з точки зору дуже назрілої заміни радянської "пари" Ми-24 та Ми-8, обидва вертольоти від Bell також розглядаються, як "пара", бо мають 85% спільних деталей, що значно спрощує обслуговування.

Більш детальна розповідь про ці машини у матеріалі, який пояснює чому AH-1Z Viper для ЗСУ дійсно кращий за AH-64E Apache та розповіді про UH-1Y Venom, в якому додатково окреслено, чому співробітництво з Bell це далекоглядне рішення.

Наразі обидві машини знаходяться на озброєнні корпусу морської піхоти США, а також постачаються на експорт. Серед останніх покупців - Чехія, яка у 2019 році замовила 12 вертольотів: чотири ударних AH-1Z Viper та вісім транспортних UH-1Y Venom, загалом за 622 млн доларів на той час.

Ще одним клієнтом мала стати Словаччина, яка отримала право на закупівлю 12 Bell AH-1Z Viper за знижкою завдяки постачанням зброї для України. І замість близько 1 млрд доларів ціна була визначена, як до 600 млн доларів.

Але наприкінці 2024 року Братислава відмовилась від закупівлі ударних вертольотів AH-1Z Viper та загалом від машин від Bell. А замість них обрала закупівлю 12 транспортних гелікоптерів UH-60 Black Hawk за який відповідає Lockheed Martin.