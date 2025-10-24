Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Король Британії прийняв Зеленського у Віндзорському замку

 

Президент Володимир Зеленський прибув у Британію, де його прийняв у Віндзорському замку король Чарльз III.

Про це повідомляє Sky News, пише "Європейська правда".

Зеленського прийняли королівським салютом, а коли він увійшов до внутрішнього дворика замку, пролунав гімн України.

Потім українського президента запросили оглянути 1-й батальйон гвардії гренадерів, після чого запросили всередину до замку.

 

Після зустрічі з королем Зеленський вирушить на Даунінг-стріт, щоб зустрітися також із главою уряду Кіром Стармером.

У другій половині дня в Лондоні має відбутись засідання "коаліції рішучих" у гібридному форматі.

Напередодні зустрічі президент Зеленський повідомив, що скоординував позиції із французьким президентом Емманюелем Макроном під час спілкування на полях саміту лідерів ЄС в Брюсселі.

Нагадаємо, в останньому засіданні "коаліції рішучих" на початку вересня брали участь представники понад 30 країн Європи та інших частин світу.
Ключові теги: Британія
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,8970
  0,1420
 0,34
EUR
 1
 48,5502
  0,1812
 0,37

Курс обміну валют на сьогодні, 09:45
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,5673  0,07 0,17 42,1473  0,07 0,18
EUR 48,4117  0,08 0,17 49,0670  0,07 0,15

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:42
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,9700  0,06 0,16 41,9950  0,06 0,14
EUR 48,7250  0,09 0,17 48,7600  0,09 0,18

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес