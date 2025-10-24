Фінансові новини
- |
- 24.10.25
- |
- 14:58
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Король Британії прийняв Зеленського у Віндзорському замку
14:42 24.10.2025 |
Президент Володимир Зеленський прибув у Британію, де його прийняв у Віндзорському замку король Чарльз III.
Про це повідомляє Sky News, пише "Європейська правда".
Зеленського прийняли королівським салютом, а коли він увійшов до внутрішнього дворика замку, пролунав гімн України.
Потім українського президента запросили оглянути 1-й батальйон гвардії гренадерів, після чого запросили всередину до замку.
Після зустрічі з королем Зеленський вирушить на Даунінг-стріт, щоб зустрітися також із главою уряду Кіром Стармером.
У другій половині дня в Лондоні має відбутись засідання "коаліції рішучих" у гібридному форматі.
Напередодні зустрічі президент Зеленський повідомив, що скоординував позиції із французьким президентом Емманюелем Макроном під час спілкування на полях саміту лідерів ЄС в Брюсселі.
Нагадаємо, в останньому засіданні "коаліції рішучих" на початку вересня брали участь представники понад 30 країн Європи та інших частин світу.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|У ЄС запевнили, що використають росактиви для України: «ніхто нічого не ветував»
|Кошта: ЄС покриє фінпотреби України у 2026-27 роках, РФ має це «добре зрозуміти»
|УП: Чернишов став фігурантом другого кримінального розслідування НАБУ
|Іспанія на тлі критики Трампа приєднається до закупівлі зброї США для України
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|STRATEGY FORUM’2025. Хід на прорив. Як стратегують ті, хто веде
|Як скласти бізнес-план для інвестора чи гранту: покрокова інструкція та ключові розрахунки
У РУБРИЦІ
|Король Британії прийняв Зеленського у Віндзорському замку
|Стармер закличе «коаліцію рішучих» зміцнити далекобійні спроможності України
|У ЄС запевнили, що використають росактиви для України: «ніхто нічого не ветував»
|Кошта: ЄС покриє фінпотреби України у 2026-27 роках, РФ має це «добре зрозуміти»
|ЄС знову не зміг ухвалити рішення щодо відкриття переговорних кластерів з Україною
|З висновків Євроради зникла пряма згадка про передачу росактивів на підтримку України
|Лідери ЄС затвердили документ про підтримку України, Орбан традиційно проти
Бізнес
|Microsoft додає голосове управління у Windows 11
|У США випробували аналіз крові, що може виявити понад 50 видів раку. Результати вражаючі
|Samsung випустила Galaxy XR за $1800 — конкурента Apple Vision Pro з чипом Snapdragon XR2+ Gen 2 та Android XR
|Кібератака на Jaguar Land Rover коштувала Британії 2,5 мільярди доларів
|ШІ спотворює зміст новин у 45% випадків – незалежно від мови й країни: дослідження
|Новий король селфі — в DxOMark високо оцінили фронтальну камеру iPhone 17 Pro
|NVIDIA представила професійний GPU RTX PRO 5000 з 72 ГБ відеопам'яті