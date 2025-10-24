Фінансові новини
З висновків Євроради зникла пряма згадка про передачу росактивів на підтримку України
23:56 23.10.2025 |
Лідери держав ЄС після дискусій на засіданні Європейської ради 23 жовтня внесли зміни до проєкту висновків у частині щодо заморожених активів Росії: була вилучена пряма згадка про план Євросоюзу з використання росактивів для фінансової та військової підтримки України у 2026-27 роках.
Про це повідомляє кореспондентка "Європейської правди" з Брюсселя, після ознайомлення з фінальною версією висновків Європейської ради від 23 жовтня, які стосуються заморожених активів РФ ("УКРАЇНА", пункт 8).
Лідери ЄС прибрали з абзацу висновків Євроради про російські заморожені активи заклик до Єврокомісії розробити план з їх використання на користь України у 2026-2027.
"Європейська рада зобов'язується вирішити нагальні фінансові потреби України на 2026-2027 роки, зокрема щодо її військових і оборонних зусиль. Тому Європейська рада закликає Комісію якомога швидше представити варіанти фінансової підтримки на основі оцінки потреб України у фінансуванні та запрошує Комісію і Раду продовжити роботу, щоб Європейська рада могла повернутися до цього питання на своєму наступному засіданні", - так виглядає пункт 8 висновків "УКРАЇНА" Євроради від 23 жовтня.
Як повідомляла раніше "Європейська правда", у проєкті висновків саміту ЄС актуальному на 21 жовтня йшлося про те, що Єврорада закликає Європейську комісію "якнайшвидше представити конкретні пропозиції, які передбачали б можливе поступове використання грошових залишків, пов'язаних із замороженими російськими активами, відповідно до законодавства ЄС та міжнародного права, із забезпеченням належної європейської солідарності та розподілу ризиків" для підтримки України.
У фінальному варіанті тексту це речення відсутнє.
Росактиви у висновках саміту ЄС від 23 жовтня згадуються лише в контексті необхідності відшкодування Україні збитків, нанесених агресивною війною Росії.
"Відповідно до права ЄС, активи Росії мають залишатися замороженими, доки Росія не припинить свою агресивну війну проти України та не відшкодує завдані нею збитки", - ця теза залишилася і в остаточній версії документу.
Раніше повідомлялося, що на зміні тексту висновків щодо використання заморожених активів РФ наполягала Бельгія.
Варто зауважити, що прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан не підписав висновки Євроради про Україну від 23 жовтня, і документ був ухвалений 26 державами ЄС замість 27, окремо від основного тексту.
У презентованій Єврокомісією оборонній "дорожній карті" ЄС йдеться, що "репараційну позику" для України з використанням росактивів мають погодити до кінця 2025 року.
Наступне планове засідання Європейської ради відбудеться у Брюсселі 18-19 грудня 2025 року.
