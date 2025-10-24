Лідери ЄС затвердили документ про підтримку України, Орбан традиційно проти

Саміт Європейської ради 23 жовтня затвердив висновки стосовно України, у яких підтверджується відданість Євросоюзу забезпеченню фінансових та військових потреб України у 2026-27 роках: за документ проголосували 26 держав ЄС з 27.

Про це кореспондентці "Європейської правди" повідомив обізнаний з ситуацією посадовець ЄС.

Орбан не підписав висновки Євроради про Україну, у яких йдеться про її підтримку на 2026-27 роки.

"Висновки щодо України затверджені 26-ма державами-членами без Угорщини", - повідомив посадовець.

Висновки мають підтвердити відданість Євросоюзу наданню Україні у 2026-27 роках необхідної фінансової та військової допомоги.

Бойкот висновків Європейської ради щодо України з боку прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана - явище вже систематичне.

Як повідомляла "Європейська правда", Угорщина не підтримала подібний документ за результатами саміту ЄС у червні 2025 року.

Так само Орбан бойкотував висновки щодо України на черговій Раді ЄС березні 2025-го, і на позачерговій у тому ж місяці.