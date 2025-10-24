Фінансові новини
- |
- 24.10.25
- |
- 03:12
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Лідери ЄС затвердили документ про підтримку України, Орбан традиційно проти
23:53 23.10.2025 |
Саміт Європейської ради 23 жовтня затвердив висновки стосовно України, у яких підтверджується відданість Євросоюзу забезпеченню фінансових та військових потреб України у 2026-27 роках: за документ проголосували 26 держав ЄС з 27.
Про це кореспондентці "Європейської правди" повідомив обізнаний з ситуацією посадовець ЄС.
Орбан не підписав висновки Євроради про Україну, у яких йдеться про її підтримку на 2026-27 роки.
"Висновки щодо України затверджені 26-ма державами-членами без Угорщини", - повідомив посадовець.
Висновки мають підтвердити відданість Євросоюзу наданню Україні у 2026-27 роках необхідної фінансової та військової допомоги.
Бойкот висновків Європейської ради щодо України з боку прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана - явище вже систематичне.
Як повідомляла "Європейська правда", Угорщина не підтримала подібний документ за результатами саміту ЄС у червні 2025 року.
Так само Орбан бойкотував висновки щодо України на черговій Раді ЄС березні 2025-го, і на позачерговій у тому ж місяці.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|УП: Чернишов став фігурантом другого кримінального розслідування НАБУ
ТОП-НОВИНИ
|Іспанія на тлі критики Трампа приєднається до закупівлі зброї США для України
|ЄС фінально затвердив 19-й пакет санкцій проти Росії
|Трамп про Tomahawk: для їх освоєнні потрібно від шести місяців
|Трамп вдарив санкціями по «Роснєфті» та «Лукойлу»
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Як скласти бізнес-план для інвестора чи гранту: покрокова інструкція та ключові розрахунки
У РУБРИЦІ
|ЄС знову не зміг ухвалити рішення щодо відкриття переговорних кластерів з Україною
|З висновків Євроради зникла пряма згадка про передачу росактивів на підтримку України
|Лідери ЄС затвердили документ про підтримку України, Орбан традиційно проти
|Італійський суд відклав рішення про екстрадицію українця в справі «Північних потоків»
|Китайці зламали літографічну машину ASML під час спроби вкрасти секрети, і звернулися до виробника для ремонту
|УП: Чернишов став фігурантом другого кримінального розслідування НАБУ
Бізнес
|ШІ спотворює зміст новин у 45% випадків – незалежно від мови й країни: дослідження
|Новий король селфі — в DxOMark високо оцінили фронтальну камеру iPhone 17 Pro
|NVIDIA представила професійний GPU RTX PRO 5000 з 72 ГБ відеопам'яті
|ШІ за кермом: у Китаї відбулися перші в світі перегони безпілотних автомобілів на найскладнішій гірській трасі
|У США створили першу друковану та перероблювану електроніку менше ніж 10 мкм — технологія може змінити виробництво дисплеїв
|SpaceX запустила вже 10 000 супутників Starlink
|«Друге дихання» закону Мура: вчені створили перший шестишаровий гібридний мікрочип