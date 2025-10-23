Авторизация

Третя штурмова першою обміняла е-Бали на дрони через Brave1 Market

14:13 23.10.2025

Політика

 

Третя штурмова бригада стала першим підрозділом, який обміняв е-Бали на дрони на маркетплейсі Brave1 Market. Про це повідомив перший віцепрем'єр-міністр - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

"Ми створили Amazon для війни, щоб підрозділи напряму замовляли потрібну техніку, яка показала ефективність на полі бою. Першим підрозділом, який обміняв е-Бали на дрони, стала 3 Штурмова бригада. Від часу замовлення до постачання тоді минуло лише 6 днів", - написав він.

Урядовець зауважив, що Brave1 Market дає військовим свободу у виборі саме тих дронів, які потрібні їм для виконання бойових завдань. На маркетплейсі доступно вже 150+ дронів та засобів РЕБ від 40 виробників.

"Ми постійно вдосконалюємо програму Армія дронів.Бонус, щоб підрозділи могли зосередитися на проведенні операцій - і оперативно отримувати додаткові дрони та інші засоби від держави", - додав Михайло Федоров.

У кінці вересня стало відомо, що на фінансування проєкту е-Балів для військових додатково спрямували понад 2 млрд грн. Джерелом цих грошей став залишок частини "військового податку", який утворився станом на 1 січня 2025 року і не був використаний Мінстратегпромом.

За матеріалами: oboronka.mezha.ua
 

